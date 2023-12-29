Обстріл України ЗС РФ 29 грудня: чи була ціллю енергетика та чи будуть відключення

Україна 29 грудня пережила масовану ракетно-дронову атаку, наслідком якої були жертви і руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури. Чи ставить агресор за мету знову руйнувати електромережі та електростанції і чи можуть подібні масовані атаки ЗС РФ призвести до блекаутів в Україні?

Росія 29 грудня завдала масований удар ракетами та "Шахедами" по містам України, зокрема, по Києву, Одесі, Львову, Дніпру, Запоріжжю та іншим містам. Наслідком такого нападу стали людські жертви, а також руйнування будинків, торгових центрів, різного типу приміщень, ліній електропередач. У Міненерго пояснили, що дефіциту електроенергії в енергосистемі не зафіксовано і не прогнозується на поточну добу, а енергосистема збалансована і графіки відключень не застосовуються. Тим часом в деяких регіонах все ж зникла електроенергія, що напряму пов’язано із результатами обстрілів ЗС РФ.

"Через неодноразові обстріли протягом доби було значно пошкоджено високовольтні лінії та обладнання ТЕС у Донецькій області. Зокрема уламками пошкоджено блоки. Їх роботу зупинено. Постраждалих немає. Внаслідок бойових дій знеструмлено ПЛ-110 кВ на Харківщині. Протягом дня вимикались дві лінії ПЛ-750 кВ та ПЛ-330 кВ НЕК "Укренерго" в Київській області. Лінії включено в роботу. Також через порушення підрядною організацією регламенту виконання робіт знеструмлювалась ПЛ-330 кВ у Дніпропетровській області", — повідомили в Міненерго.

Влучання в енергосистему: чи планував ворог знеструмити Україну?

Як повідомив Фокусу Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, масована атака 29 грудня не пов’язана з планом ЗС РФ влучити саме в енергетичні об’єкти.

"Я ще в вересні казав, що ймовірно масових ракетних і дронових атак росіян саме на енергетичну інфраструктуру не буде. Такою була моя думка. І я досі так вважаю. Проте це не означає, що не потрібно готуватися до найгіршого сценарію – прицільних обстрілів енергетики. Ми бачимо, що поки масованих ракетних ударів по енергетиці немає. Дійсно, є окремі влучання, це стосується однієї електростанції ДТЕК на сході країни, яку у грудні вже десять разів обстріляли. Проте ті пошкодження, що зараз отримала інфраструктура, не є наслідком прицільного обстрілу, це попутне влучання, яке, ймовірно, випадкове", — каже експерт.

Під час атаки 29 грудня були пошкоджені електромережі, але метою ворога вони не були, кажуть експерти Фото: Укренерго

За його словами, зараз не йдеться про системну масовану атаку на енергетичну інфраструктуру, скоріше, ціллю росіян 29 грудня були інші об’єкти.

"Ми побачили влучання в цивільні об’єкти, метою, зокрема, була деморалізація українського суспільства. Такі у Росії зараз цілі – порушення цивільних об’єктів для створення соціальної напруги, а не руйнування енергоінфраструктури. Але це не означає, що РФ відмовилась від масованих атак по енергетичним об’єктам", — вважає Омельченко.

Він додав: обстріли ЗС РФ посилюють ризики відключень споживачів, навіть якщо такі обстріли ідуть по інших об’єктам, але на лінії електропередач, станції падають уламки, тож ризики відключень залишаються навіть без запланованих масованих атак саме на енергетику країни.

Економити світло: яке в Україні споживання електроенергії та які проблеми є в енергетиці

У Міненерго поінформували, що імпорт електроенергії на поточну добу складає 14 678 МВт*год. Це означає, що стабільну роботу енергосистеми забезпечує, зокрема, допомога європейських країн, звідки надходить електроенергія для покриття потреб споживачів в Україні. Експерти кажуть – на жаль, резервів потужності немає, і будь-який ремонт на станціях може вести до дефіциту. Крім того, досі наявна проблема з вугіллям.

"Споживання зараз не таке велике, оскільки йде потепління, теплий кінець грудня, але це не означає, що проблем немає. Проблеми є. Ми увійшли в зиму без резервів потужності, у нас певний дефіцит вугілля, у нас є потужності, зруйновані ще минулого року та досі не відновлені. Тому ми вимушені імпортувати електроенергію. Крім того, зупинився один атомний блок. Ситуація в енергетиці стабільна, але ризики відключень залишаються", — зазначив Володимир Омельченко. Він вважає, що для того, щоб допомогти енергосистемі, громадянам важливо думати про економію електроенергії та переносити використання приладів на денні або нічні години.

Раніше Фокус писав, що відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже цієї зими навіть без масованих атак з боку Росії.

Нагадаємо, до кінця 2023 року компанія "Укренерго" планує позбавити світла боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку і не оплачують рахунки.