Кулеба назвав рік, коли очікує схвалення єдиних правил конфіскації активів РФ (відео)

Вже на рівні G7, на рівні Європейського Союзу обговорюється підтримка конкретних правових норм, які допоможуть Україні отримати заморожені активи РФ.

Прогрес у питанні конфіскації російських активів на користь України вже є, а єдині норми цього механізму можуть бути схвалені протягом 2024 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Він розповів, що США та Європейський Союз вже отримали напрацювання щодо використання суверенних активів РФ. Деякі держави також ухвалили власні рішення, які створюють механізм передання грошей Україні.

"Ми перебуваємо вже на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку", – розповів дипломат.

Дмитро Кулеба наголосив на тому, що мають бути створені єдині правила для країн Європейського Союзу та для держав "Групи семи". З його слів, це одне з ключових питань у цьому році тому рішення щодо правового механізму можуть бути ухвалені. Вже на рівні G7, на рівні Європейського Союзу обговорюється підтримка конкретних правових норм.

"Ми впритул наблизились до створення правового регулювання для передачі російських активів", – впевнений керівник МЗС.

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Заморожені активи Росії

США запропонували, як повідомило видання Financial Time, країнам G7 конфіскувати на користь України 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Союзники наче поспішають, аби узгодити цей план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в України, проте FT підкреслює, що наразі жодних рішень не ухвалено, а все перебуває на стадії обговорення, зокрема в Європі. За інформацією джерел видання, тему конфіскації активів обговорювали міністри фінансів G7 та їхні заступники, які зустрічалися у грудні.

Нещодавно видання The New York Times також зазначало, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У повідомленні зазначено, що адміністрація президента Джо Байдена "тихо сигналізує" про нову підтримку конфіскації понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, схованих у західних країнах, і розпочала термінові обговорення з союзниками щодо використання коштів для допомоги Україні у військових діях у той момент, коли фінансова підтримка України знижується.

Нагадаємо, 21 грудня у Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. Український уряд уже зараз планує активізувати внутрішні ресурси для покриття витрат, оскільки ухвалених партнерами рішень недостатньо для фінансування бюджету в січні-лютому 2024 року.