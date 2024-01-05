Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу: які зміни чекають на українців
У міністерстві зазначили, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну ще більше висвітлило всі недоліки архаїчного кодексу, тож його оновлять.
Проєкт нового Трудового кодексу, який розробило Мінекономіки, готовий до обговорення. Щодо змін, які чекають на українців, то є ймовірність, що в країні відмінять паперові трудові книжки. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства економіки.
За словами очільниці міністерства Юлії Свириденко, ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року, який уже не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки.
Ба більше повномасштабне вторгнення РФ в Україну ще більше виявило всі недоліки архаїчного кодексу.
Свириденко — про легалізацію різних форм зайнятості
Міністерка повідомила, що у новому законодавстві про працю нарешті буде легалізовано різноманітні форми зайнятості:
- дистанційна робота;
- надомна форма зайнятості;
- нефіксований робочий час.
"Діджиталізуємо збір інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета — створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод", — додала Свириденко.
Мінімум держзамовлень у вишах
Документ пропонує звести до мінімуму держзамовлення у вищих навчальних закладах. Натомість в українців з’явиться можливість отримати грант і здобути бажану професію, наголосила очільниця Мінекономіки.
"Грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи – максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов", — розповіла Свириденко.
Також міністерка розповіла про ще один важливий крок на шляху оновлення ринку праці в Україні, а саме модернізацію Державної служби зайнятості.
За її словами, зокрема передбачено цифровізацію 90% процесів та широку мережу партнерств із тренінговими компаніями, компаніями з підбору персоналу, а також із громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.
Раніше керівниця Міністерства економіки Юлія Свириденко повідомила, що доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.
21 грудня в Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС.