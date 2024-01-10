Виплати переселенцям у січні: хто зможе отримати 10 тисяч гривень

На виплати від товариства Червоного Хреста України зможуть претендувати громадяни України, які в останні три місяці не користувалися фінансовою допомогою від інших організацій. Нову допомогу, насамперед, надаватимуть найуразливішим групам.

Вимушені переселенці в Україні, крім державної підтримки, можуть розраховувати на додаткові виплати від міжнародних організацій у 2024 році. Так, наприклад, грошову допомогу зараз можуть отримати українці в Тернопільській області. Про це повідомила Тернопільська обласна військова адміністрація (ТОВА) на сторінці в соціальній Facebook.

Нова допомога: скільки виплатять українцям

Зазначається, що виплати переселенцям надає Червоний Хрест. Відомо, що розмір виплат становить 3,2 тисячі гривень. Цю суму нараховуватимуть три місяці поспіль, тобто загалом люди отримають 9,6 тисячі гривень безоплатної допомоги.

Виплати переселенцям: кому доступні

На виплати можуть претендувати громадяни, які в останні три місяці не отримували грошової підтримки від інших організацій. Насамперед допомогу надаватимуть вразливим категоріям українців, а саме:

багатодітним сім'ям;

одиноким пенсіонерам;

одиноким матерям або батькам;

сім'ям, де є діти з обмеженими можливостями.

Як зареєструватися на отримання грошової допомоги

Реєстрація на виплати допомоги відбуватиметься у два етапи. Перший уже розпочався і триватиме до 19 січня в таких містах, як:

Борщів;

Бучач;

Чортків;

Бережани;

Кременець;

Збараж;

смт Гусятин;

Підволочиськ;

село Товсте.

Українці, які не встигли подати заявку під час першого збору, зможуть зробити це в рамках другого етапу. Він триватиме з 22 до 26 січня в Тернополі(вул. Мостова-Бічна, 6).

Усі подробиці про час і про те, де саме відбуватиметься реєстрація, можна дізнатися за номерами телефонів:

380 (067) 303 94 88;

+380 (67) 105 12 88;

+380 (50) 020 67 90.

Також ті, хто претендує на виплати, мають підготувати такі документи:

Паспорт;

Ідентифікаційний код;

Виписка про місце проживання (для осіб, у яких є паспорт ID);

Свідоцтва про народження дітей (для багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, одиноких батьків).

Довідка ВПО з реєстрацією в Тернопільській області;

Для осіб з інвалідністю — документ, що підтверджує наявність інвалідності (довідка МСЕК або пенсійне посвідчення);

Для самотніх літніх людей 65+ — документ, що підтверджує проживання одноосібно (довідка з громади або інший документ, що підтверджує самотність);

Для одиноких матерів/батьків — документ, що підтверджує цю категорію;

Банківські реквізити.

Хто з переселенців не отримуватиме держдопомогу у 2024 році

У лютому 2024 року державну допомогу не нараховуватимуть тим, хто:

був за кордоном понад 30 календарних днів поспіль (крім відрядження, перебування на лікуванні тощо);

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засуджений за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених у розшук;

повернувся до покинутого місця проживання.

Зазначимо, що йдеться про такі виплати:

2 тисячі гривень, які отримували всі переселенці;

3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей.

Раніше повідомлялося, що українцям віком від 65 років, стаж яких менше ніж 15 років, виплачуватимуть державну соціальну допомогу, а не пенсію. Але нададуть її не всім.