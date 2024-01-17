Працювати за новими правилами: як в Україні хочуть оновити Трудовий кодекс

У Міністерстві економіки вважають, що вже давно назріла необхідність адаптувати законодавство про працю до потреб нових відносин і нових сфер економіки.

Проєкт нового Трудового кодексу, над яким працювали в Міністерстві економіки, вже опубліковано на сайті Федерації профспілок України для подальшого обговорення. Як ідеться в пояснювальній записці до документа, чинний Кодекс формувався в умовах орієнтації на індустріальну економіку та існування системних великих підприємств, які були флагманами економіки.

Але часи змінилися, а чисельність працівників у виробничій сфері скоротилася з 2000 року більше ніж утричі. Тому вже давно назріла необхідність адаптувати законодавство про працю до потреб нових відносин і нових сфер економіки.

Як сказано в проєкті, трудовий договір — основне джерело регулювання індивідуальних трудових правовідносин. Коли строк дії трудового договору закінчується, тоді з'являються розірвати трудові відносини.

Новий Трудовий кодекс: як хочуть регулювати нічні зміни

Робота вночі — це з 22:00 до 06:00. Нічний працівник — той, хто регулярно працює в цей час не менше трьох годин денного (змінного) робочого часу згідно з визначеним режимом роботи або не менше ¼ норми робочого часу (тижневої, місячної, квартальної, річної).

При цьому пропонується, щоб нічні працівники не працювали більше восьми годин протягом будь-якого періоду у двадцять чотири години.

Оплата

Якщо працівник працює в нічний час, то за це він отримує доплату, розмір якої визначено в трудовому договорі та/або у відповідному колективному договорі. Розмір має бути не менше 20% ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Оплата праці за роботу у вихідні, святкові дні має бути підвищеною. Її розмір також визначається у трудовому договорі та/або у відповідному колективному договорі. З урахуванням такого підвищення оплата праці має бути не менш як на 100% вищою за оплату праці працівника в межах установленої у трудовому договорі норми праці.

Якщо застосовується надурочна робота, тоді оплата провадиться в підвищеному розмірі, визначеному трудовим договором та/або відповідним колективним договором. З огляду на це, за свою працю працівник повинен отримати не менше ніж на 100: більше від оплати праці працівника в межах встановленої у трудовому договорі норми праці.

Трудові відносини

Якщо робота була виконана без трудового договору, але трудові відносини були визнані трудовими згідно із законом, тоді будуть застосовані норми трудового законодавства.

Договірні відносини незалежно від їхньої назви та виду вважатимуться трудовими, якщо є три і більше ознаки, а саме:

якщо працівник особисто виконував роботу в конкретній професії, спеціальності кваліфікації, посаді;

якщо людина виконувала роботу в інтересах, за дорученням і під контролем іншої сторони, на користь якої виконувалася робота;

процес праці регулюється постійно і, як правило, від особи не вимагають певного результату (обсягу) робіт, яку потрібно виконати за певний період часу;

виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, на користь якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;

систематична виплата працівникові, який виконував певну роботу, винагороди у грошовій формі;

встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

компенсація поїздок та інших фінансових витрат, які пов'язані з виконанням роботи особою, в інтересах якої виконується робота.

Відпустки

Працівники можуть користуватися щорічною основною оплачуваною відпусткою. Її тривалість становить не менше 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік. Період має обчислюватися з того самого дня, коли було укладено трудовий договір.

У перший рік співпраці з роботодавцем у працівника з'являється право скористатися щорічною оплачуваною відпусткою на умовах і в порядку, визначеному трудовим договором. У будь-якому разі, взяти відпустку можна буде безперервно пропрацювавши не менше шести місяців.

Робота з гнучким графіком

У трудовому договорі для працівника може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, що передбачає саморегулювання працівником часу початку, закінчення роботи та тривалості робочого часу протягом робочого дня, на строк або безстроково, під час прийняття на роботу або пізніше.

Гнучкий режим робочого часу — це форма організації праці, у межах якої може з'явитися інший режим роботи, відмінний від внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої або іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік), норми тривалості робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу може бути:

з фіксованим часом, протягом якого працівник обов'язково має бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов'язки. При цьому робочий час можна поділити на частини

зі змінним часом, протягом якого працівник сам визначає періоди роботи в межах установленої норми тривалості робочого часу;

з перервою для відпочинку та обіду.

Розірвання трудового договору роботодавцем

За роботодавцем зберігається право за власною ініціативою припинити дію трудового договору з працівником, якщо він відмовиться змінювати трудовий договір. Ще кілька підстав для таких дій: економічні, технологічні, структурні причини.

Про те, що трудовий договір розірвано, роботодавець повинен попередити свого співробітника в письмовій формі. Повідомлення про це має надійти співробітнику в строк не менше ніж за 60 календарних днів.

Строковий трудовий договір, який укладається на 120 днів, можна розірвати достроково, якщо така ініціатива з'явиться у роботодавця. Але про це працівника потрібно попередити не менше ніж за п'ять календарних днів. Тоді співробітнику потрібно виплатити вихідну допомогу в розмірі не менше 30 середньоденних зарплат.

У проєкті нового Трудового кодексу передбачено, що за працівниками, які були призвані на строкову військову службу, в рамках мобілізації, зберігаються:

місце роботи;

посаду в роботодавців, у яких вони працювали до того, як піти в армію.

Трудовий договір може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку з відсутністю працівника на роботі, а причини відсутності роботодавцю не були відомі понад 40 робочих днів поспіль.

Трудовий договір може бути розірвано за ініціативою роботодавця, якщо виявиться, що найнятий працівник невідповідний виконуваній роботі або обійманій посаді, протягом строку випробування, попередивши його про це не пізніш як за три календарні дні.

Роботодавець зобов'язаний не пізніше дня припинення трудового договору виплатити звільненому працівникові зарплату, гарантійні, компенсаційні та інші виплати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть початися затримки у виплатах заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 мільйона вчителів. Така ж доля може спіткати 10 мільйонів пенсіонерів, якщо Захід не надасть фінансову підтримку.