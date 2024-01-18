Поки що без допомоги Заходу: у ВР пояснили, скільки протримається Україна без грошей партнерів

За словами голови парламентського Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, завдяки обмеженням на витрати Україна певний час точно зможе обходитися без допомоги союзників.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко наприкінці 2023 року заявила, що уряду, можливо, доведеться затримати зарплати державним службовцям і вчителям, а також виплати пенсіонерам, якщо Захід не надасть фінансову підтримку у 2024 році. Утім, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа вважає, що Україна без проблем пройде перший квартал року навіть без грошей партнерів завдяки режиму економії. Про це повідомляють на сайті парламенту.

Без грошей Заходу: як Україна впорається без зовнішнього фінансування

За її словами, економити кошти держава почала ще з січня.

"Також деякі надходження державного бюджету, заплановані на 2024 рік, будуть наближені і в першому кварталі, наприклад, буде сплачено частину чистого прибутку, який НБУ перераховує до держбюджету", — розповіла вона.

Вона пояснила, що Міністерство фінансів буде активно розміщувати військові облігації для залучення приватного капіталу. У такий спосіб будуть профінансовані соціальні та гуманітарні витрати.

"Тобто ми ретельно продумали "план Б" на перший квартал, підготувалися, і все працює. Зобов'язання перед громадянами уряд виконує, всі соціальні виплати і зарплати бюджетникам будуть виплачені", — підкреслила Підласа.

Також Роксолана Підласа додала, що українська влада на всіх рівнях активно працює над тим, щоб другий квартал починати вже за допомогою міжнародних партнерів.

"Якщо вже в лютому приймуть допомогу США, то на початку березня ми отримаємо перший транш. Крім того, на нас очікує перегляд програми з МВФ і транш від Фонду також на початку березня, і я дивлюся на ситуацію зі стриманим оптимізмом", — сказала голова парламентського Комітету з питань бюджету.

Пакет допомоги від ЄС

Щодо траншу в 50 мільярдів євро, які Україні має надати Європейський Союз, то, за словами Підласої, Єврокомісія (ЄК) скористається запасним планом, якщо виділення фінансової допомоги й надалі блокуватимуть деякі країни. 10 січня видання Euractiv повідомляло, що фінансування буде надано в березні.

"Це може бути не централізований загальноєвропейський фонд, з якого надаються кошти Україні, а так званий фонд найбільших столиць, адже головними донорами ЄС є багаті такі країни, як Німеччина, Франція. Вони можуть безпосередньо допомагати Україні, надаючи бюджетну підтримку. Цей варіант наш уряд теж опрацьовує", — додала Роксолана Підласа.

Нагадаємо, в останні місяці 2023 року міжнародна підтримка України помітно скоротилася. Як підрахував Інститут світової економіки в Кілі, із серпня по жовтень партнери зобов'язалися передати Україні 2,11 мільярда євро. Це майже вдесятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року.