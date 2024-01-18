Кабмін обмежив компенсації за знищене житло: що змінилося

Уряд вирішив запровадити обмеження на площу знищеного житла, на яке державою виділяється грошова компенсація.

Компенсація, яку держава виплачує українцям за пошкоджене і знищене під час війни житло, виплачуватиметься за новими правилами. Кабмін ввів низку обмежень, йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.

Так, діятиме обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме:

не більше 150 кв. м для квартири;

не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна з'являтиметься інформація про площу об'єкта зруйнованого майна, яка перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.

"Надалі площу, на яку не нараховували компенсацію, використають для подачі заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами", — ідеться в документі.

"єВідновлення": що відомо про програму

З 10 травня 2023 року в Україні виплачують до 200 тисяч гривень громадянам із пошкодженим житлом. Гроші надають у межах державної програми "єВідновлення".

Отримавши кошти, українці можуть витратити їх на будівельні матеріали, оплатити будівельні робіт і послуги підрядників, у яких є відповідні коди для роботи.

У грудні стартували виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості. Держава виплачує:

максимум 350 тисяч гривень на ремонт квартири

500 тисяч гривень — на ремонт приватного будинку.

Також із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартувало приймання заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

Компенсації призначені одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії". Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом по Україні становить 2 мільйони гривень.

А в перший день 2024-го компенсацію почали отримувати українці, які самі фінансували ремонтні роботи для відновлення пошкодженого житла.

Нагадаємо, що на компенсацію в рамках "єВідновлення" можуть розраховувати всі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Але в пріоритеті — учасники бойових дій, люди з інвалідністю, ветерани, члени сімей загиблих військових та інші.