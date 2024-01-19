Готівка під забороною: які обмеження введуть у ЄС і до чого готуватися українцям

Крім заборони деяких готівкових розрахунків, у Європейському Союзі також суворіше контролюватимуть криптовалютні та банківські операції.

На території всього Європейського Союзу (ЄС) діятимуть нові правила використання готівки. Так, у країнах введуть ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 тисяч євро. Свою політику Євросоюз змінює в рамках боротьби з відмиванням грошей. Про це вже домовилися представники Європарламенту та країн блоку, але їх ще має офіційно ухвалити європейський парламент, йдеться на сайті Ради ЄС.

Також зазначається, що зобов'язані особи (суб'єкти фінансового моніторингу) будуть зобов'язані ідентифікувати та підтвердити особу особи, яка хоч і не постійно, але здійснює фінансові операції на суму від 3 тисяч до 10 тисяч євро. А торговці розкішшю та продавці криптовалют повинні вимагати підтверджувальну інформацію про особу своїх клієнтів.

Банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино, торгові підприємства, відіграють центральну роль посередників у системі боротьби з відмиванням грошей і протидією фінансуванню тероризму. Фінансовий моніторинг зачепить більшу частину криптосектору, особливо уважно ставитимуться до людей, які володіють статками у 50 мільйонів євро.

Тому постачальники послуг криптоактивів (CASP) будуть комплексно перевіряти своїх клієнтів. Тобто вони перевірятимуть факти та інформацію про своїх клієнтів, а також повідомлятимуть про будь-які підозрілі операції з їхнього боку.

Крім того, CASP застосовуватимуть заходи комплексної перевірки клієнтів під час здійснення транзакцій на суму від тисячі євро і більше. Так знизяться ризики, пов'язані з транзакціями з автономними гаманцями.

Іншими секторами, до яких належить комплексна перевірка клієнтів і зобов'язання щодо звітності, будуть торговці предметами розкоші, такими як:

дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;

ювеліри;

годинникарі;

Ті, хто торгує розкішними автомобілями, літаками і яхтами, а також продає предмети культурного призначення (наприклад, мистецтво) теж отримають статус обов'язкових суб'єктів.

Українські біженці в ЄС: у яких країнах живуть наші співвітчизники

У січні 2024 року в ООН опублікували інформацію про те, скільки українських біженців зараз перебуває в європейських країнах. За даними організації, цифра наближається до 6 мільйонів осіб.

Тим часом Євростат 12 січня повідомив, що під статусом тимчасового захисту в Євросоюзі станом на кінець листопада 2023 року було 4,27 мільйона громадян України. Понад 20% із них — чоловіки.

Найбільше українських біженців у таких країнах, як:

Німеччина — понад 1,2 мільйона осіб;

Польща — майже 1 мільйон;

Чехія — 370 тисяч.

Також нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що країни ЄС активно змінюють правила для біженців з України.