Україні вперше повернули 32 млн гривень, які конфіскували у підсанкційних осіб

Голова Фонду державного майна Віталій Коваль зазначив, що йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон та Володимир Сальдо, і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

До українського державного бюджету надійшли 32 мільйони гривень, які конфіскували у підсанкційних осіб. Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль у Telegram.

"Сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет", — наголошує Коваль.

За його словами, йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Дмитро Ворон та Володимир Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

Голова Фонду державного майна України зазначив, що повернення коштів стало можливим завдяки спільній роботі Уряду, Мінʼюсту, ФМДУ, правоохоронних органів та судової ланки.

"Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів", — запевнив він.

Нагадаємо, 11 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна понести повну відповідальність за напад на Україну та скоєні злочини. Політик наголосив на тому, що варто шукати активи РФ у світі та закликав заморозити їх, оскільки окупанти повинні заплатити повну ціну за агресію.

16 січня Володимир Зеленський висловив подяку західним союзникам за вжиті санкційні заходи. Водночас президент наголосив на наявності деяких проблем у стратегії санкційної політики Заходу щодо Росії.