Нові правила виходу на пенсію: хто з українців не зможе отримувати виплати

Щороку в Україні вимоги щодо кількості страхового стажу збільшуватимуться. Експертка Лідія Ткаченко вважає доцільним і справедливим підвищувати загальний пенсійний вік, а не запроваджувати спеціальні умови для виходу на відпочинок.

З 1 січня громадянам України для отримання пенсії потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу. Особам, у яких не вистачає страхового стажу, доведеться продовжити трудову діяльність до досягнення віку 63 або 65 років. У попередньому році вимога до стажу становила 30 років. Про це повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко в коментарі виданню OBOZ.UA.

Вимоги до стажу будуть щорічно збільшуватися. Наприклад, для отримання пенсії в 60 років буде потрібна така кількість стажу:

у 2025-му — від 32 років стажу;

у 2026-му — від 33 років;

у 2027-му — від 34 років;

у 2028-му — від 35 років.

Якщо не задовольняються перераховані вище умови, існує можливість виходу на пенсію в 63 роки. Для цього необхідно накопичити стаж до моменту досягнення 63-річного віку відповідно до таких критеріїв:

у 2024-му — від 21 до 31 року;

у 2025-му — від 22 до 32 років;

у 2026-му — від 23 до 33 років;

у 2027-му — від 24 до 34 років.

у 2028-му — від 25 до 35 років.

За словами Лідії Ткаченко, у середньому у громадян України на момент виходу на пенсію накопичується близько 32 років стажу.

Таким чином, більшість жителів України легко впораються з цією вимогою. Однак це лише тимчасове явище. Через рік збільшення вимог щодо стажу спровокує певні труднощі для громадян. Вони не зможуть вийти на пенсію вчасно і змушені будуть працювати до досягнення віку 63 або 65 років залежно від стажу роботи: від 15 до 21 року — у 65 років, від 21 до 31 року — у 63 роки.

Ткаченко вважає, що більш справедливим було б збільшити загальний пенсійний вік для всіх, замість запровадження спеціальних умов для виходу на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, за попереднім прогнозом Міністерства соціальної політики, в Україні пенсії проіндексують на 13%. Формула розрахунку величини індексації така: 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Також Фокус писав, що через затримку фінансової допомоги від країн-партнерів, уряд може не здійснити виплати пенсій і зарплат бюджетникам. Затримки можуть статися вже в лютому.