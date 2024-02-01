Пенсії в Україні: хто може отримати надбавку за дітей та як її оформити

Щодо тих пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, то факт їхнього звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви, в якій потрібно зазначити час, з якого людина не працює.

Українські пенсіонери, які не працюють і не зареєстровані як фізичні особи — підприємці та утримують дітей до 18 років, можуть оформити доплату до пенсії. Про це пише телеканал "24. Економіка".

Посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України №654 від 16 липня 2008 року "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян", телеканал наводить основні положення щодо оформлення надбавки до пенсії за дітей.

Хто може отримати надбавку

Доплата до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з непрацюючих пенсіонерів, які виховують дитину, котра не досягла 18 років. Така надбавка виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсій.

Проте на дітей, які мають статус інвалідів з дитинства або є дітьми з інвалідністю, надбавка до пенсії не передбачена.

Як оформити доплату на дітей

Для цього необхідно представити список документів, що підтверджують відсутність доходу у пенсіонера, який є основою для нарахування ЄСВ:

трудова книжка або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб;

копія наказу про звільнення з роботи;

дані про застраховану особу;

відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

Щодо тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб, то факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви. Також потрібно зазначити час, з якого людина не працює.

Які документи подавати

Для призначення доплати на дітей потрібно надати такі документи:

заяву про призначення або перерахунок пенсії;

паспорт;

ІПН;

трудову книжку або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює і не займається підприємницькою діяльністю;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання із заявником;

довідку від органу соцзахисту про неотримання допомоги на дитину.

Заяву та всі документи для призначення надбавки можна подавати особисто до відділення Пенсійного фонду України або дистанційно в особистому кабінеті на вебпорталі фонду.