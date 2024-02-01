В Україні питання мобілізації врегульовані законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Фокус спитав у юристів, чи може чоловік отримати відстрочку, якщо його дружина знаходиться на військовій службі.

У питанні відстрочки для військовозобов’язаних чоловіків, у яких дружини проходять службу у ЗСУ, потрібно спиратися на норми закону, а саме – статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

За словами юриста Gracers Law Firm Анастасії Цибулько, згідно частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", мають право на відстрочку.

Право на відстрочку втрачається, коли дитина досягає повноліття

Проте юристи наголошують: потрібно розуміти, що така відстрочка надається лише у випадку наявності неповнолітніх дітей.

"У чоловіка, на утриманні якого є дитина віком до 18 років та дружина якого є військовослужбовцем, є право на відстрочку від призову під час мобілізації (відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). Зауважу, що право на відстрочку як щодо жінки, так і щодо чоловіка у передбачених статтею 23 Закону випадках, безумовно, обмежується віком дитини – 18 років. У разі, якщо після досягнення повноліття дитина продовжує навчання (не залежно від форми навчання та його оплатності), батьки втрачають право на відстрочку. Наприклад, якщо в родині троє дітей, і старша досягла віку 18 років, військовозобов'язані жінки та чоловіки право на відстрочку втрачають (звісно, якщо для неї немає інших визначених законодавством підстав)", — зауважила у коментарі Фокусу партнер DixiLex Олена Бірюч.

Раніше Фокус писав, що в Україні жінок можуть призвати на військову службу чи залучити для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Нова версія виявилася стриманішою за попередню, хоча низку положень законодавці зберегли — наприклад, норму про зниження призовного віку з 27 до 25 років.