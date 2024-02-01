План на трьох: хто допоможе Україні транспортувати більше європейського газу в обхід РФ

Збільшити потужності ГТС Румунії, України та Молдови вирішили після того, як оцінили ринковий попит. Виявилося, що максимальна гарантована потужність із транспортування газу в напрямку з Молдови до України становить близько 21 мільйона кубометрів на добу.

Оператори газотранспортних систем України, Румунії та Молдови працюють над механізмом, який дасть змогу розширити реверсну потужність Трансбалканського трубопроводу. Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

Проєкт створення нової, збільшеної потужності між ГТС Румунії та України і ГТС Молдови та України базується на оцінці ринкового попиту, яку провели 2023 року.

Так, Оператор ГТС України отримав заявки на гарантовану потужність у напрямку з Румунії в Україну на максимальному рівні попиту в 18 мільйонів кубометрів на добу. А в напрямку з Молдови в Україну максимальний рівень попиту становить майже 21 мільйон кубометрів на добу.

Консультації операторів ГТС відбуваються також у рамках Меморандуму про співпрацю для створення газового коридору "Південь-Північ" ("Вертикальний коридор"). Україна стала учасником проєкту 19 січня.

Як Україна може збільшити транспортування європейського газу Фото: Оператор ГТС України

Завдяки реалізації проєкту Оператор ГТС України щорічно додатково постачатиме понад 7 мільярдів кубометрів "блакитного палива" через Україну з Румунії до країн Центральної Європи.

Зазначимо, що частина Трансбалканського газопроводу проходить через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію і Туреччину. До 2019 року газопроводом прокачували російський газ на Балкани. У 2019 році частина газопроводу на території Туреччини і Болгарії опинилася у складі газопроводу Балканський потік.

Нагадаємо, у травні минулого року з'явилася інформація про те, що ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System побудують новий газопровід і газовимірювальну станцію. Так країни хочуть збільшити обсяги транспортування газу з Польщі до 8,7 мільйона кубометрів.

Також нагадаємо, що нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна планує повністю відмовитися від імпортного газу. Він вважає, що сприятливі для цього умови можуть з'явитися вже 2024 року.