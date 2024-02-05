Пенсія в Україні: кому можуть зарахувати до стажу період, коли люди не працювали

Пенсійний фонд зазначає, що люди, які доглядають за хворим родичем, що має I групу інвалідності, можуть накопичити стаж навіть у період, коли вони не працювали.

Для українців, які бажають вийти на пенсію, необхідно мати достатній страховий стаж. При цьому певним громадянам зараховують стаж навіть за період, протягом якого вони не займалися трудовою діяльністю. Про це повідомили в ПФУ.

Як повідомили в Пенсійному фонді, існує три умови, за яких така практика стає можливою.

Зокрема, таку можливість надають людям, які піклуються про членів сім'ї з I групою інвалідності. За цих обставин хтось із членів сім'ї часто змушений покинути свою трудову діяльність для догляду за хворим родичем.

"Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю I групи", — повідомляють у ПФУ.

Однак для включення періоду догляду за інвалідом I групи до страхового стажу особі, яка піклується, необхідно відповідати трьом критеріям:

людина повинна бути працездатною (не пенсійний вік і не мати інвалідності);

ніде не працювати в період догляду за особою з інвалідністю;

отримувати в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до чинного законодавства.

Згідно з новими правилами з 2023 року, людям, які піклувалися про хворого родича, зарахують період догляду до страхового стажу. Однак період до 2003 року не буде враховуватися, оскільки на той момент це законодавство не діяло.

Раніше Фокус розповідав, хто з українців не зможе отримати пенсійні виплати у 2024 році. Усе тому, що з 1 січня українцям для виходу на пенсію потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу. Також нагадаємо, що в Україні можуть не виплачувати зарплати і пенсії бюджетникам на тлі відсутності фінансової підтримки з боку країн Заходу.