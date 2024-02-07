Українським біженцям за кордоном зменшать виплати: що треба знати

Уряди низки євопейських країн змінюють правила підтримки біженців з України. Ірландія знижує розмір виплат, а Польща ретельніше перевірятиме умови тимчасового виїзду за її межі.

Нові правила щодо підтримки українців у 2024 році призведуть до змін у допомозі в багатьох країнах Європейського Союзу. Про це пишуть "Українські новини".

Зміни, на які чекати українцям:

Польща:

тимчасовий захист для біженців з України планують продовжити до 30 червня 2024 року;

за умови тимчасового виїзду за межі Польщі можливе скасування статусу тимчасового захисту;

можливе зменшення фінансової допомоги на дітей.

Чехія:

біженці з України мають право на безкоштовне житло лише протягом перших 150 днів тимчасового захисту;

грошова допомога на дорослого — 4860 крон (7873 грн), на дитину — 3490 крон (5653 грн).

Норвегія:

для отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі 93 000 крон (8 200 євро) потрібно проживати в Норвегії принаймні рік;

біженці, які обрали житло в приватному секторі, а не в центрі прийому біженців, фінансова допомога більше не надаватиметься;

українці повинні будуть приділяти не менше 15 годин на тиждень робочій діяльності.

Ірландія:

новоприбулі українці в тиждень отримуватимуть 38,80 євро допомоги (раніше — 220 євро на тиждень);

перебувати у державних безкоштовних притулках можна до 90 днів, після чого потрібно шукати інше житло за компенсацію від держави;

Нагадаємо, у Нідерландах представники партії BBB запропонували відправити українських біженців на Захід України, де на їхню думку, більш-менш безпечно. Також ЗМІ писали, що з березня 2024 року Нідерланди планують видворяти деяких українців.

У всьому світі офіційно зареєстровано понад 6,34 мільйона українських біженців, з яких 5,9 мільйона, або 93%, перебувають в Європі. Таку статистику оприлюднило агентство ООН у справах біженців.