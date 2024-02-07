Бюро кредитних історій в Україні запрацює по-новому: що пропонують у Нацбанку

Як зазначають у Національному банку, після змін на ринку споживчих кредитів будуть однакові умови для всіх учасників.

Національний банк України (НБУ) запропонував парламенту внести правки до закону "Про організацію формування та обігу кредитних історій", з урахуванням ключового значення Бюро кредитних історій (БКІ) для ринку споживчого кредитування. Зміни допоможуть посилити захист прав позичальників та їхніх персональних даних, повідомила пресслужба Нацбанку.

"Оновлення законодавства дасть змогу встановити справедливі правила гри для всіх учасників ринку задля збереження повноти, чистоти та достовірності даних і забезпечення цільового використання кредитної історії винятково для оцінки кредитоспроможності, управління кредитним ризиком і верифікації клієнта", — ідеться в повідомленні.

У Нацбанку, зокрема, планують такі зміни:

позичальникам, окрім доступу до власної історії та оскарження недостовірної інформації, дозволять долучати до кредитного звіту інформацію про небажання укладати кредитні договори для захисту від можливих шахрайських дій;

БКІ зобов'яжуть своєчасно виправляти помилкові дані та забезпечувати надійний захист даних, зберігати кредитну історію протягом десяти років і належним чином її знищувати, прозорий механізм звернення позичальника;

кредиторів зобов'яжуть отримувати згоду позичальника та надати її за запитом БКІ/НБУ, зберігати протягом десяти років.

Крім того, Нацбанк пропонує штрафувати на суму від 51 до 102 тисяч гривень, якщо дані кредитної історії будуть використовуватися не за цільовим призначенням.

У НБУ зазначають, що після оновлення законодавчої бази на ринку споживчих кредитів з'являться справедливі умови для всіх учасників.

Мікрокредити в Україні: що змінилося

21 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує ставки за мікрокредитами в межах 1% на добу. Також з'явилися ще низка правил для кредитування:

фінустановам заборонили вимагати від клієнтів здійснювати будь-які інші платежі, окрім тих, що зазначені в договорі та не враховані під час розрахунку процентної ставки;

фінустанови повинні передавати інформацію про кредит, взятий певним громадянином, у хоча б одне бюро кредитних історій;

фінустанови зобов'язані перед погодженням мікрокредиту, перевірити, чи є можливість у людини віддати позику (перевірка платоспроможності).

Раніше Фокус розповідав, як можуть змінитися відсотки за кредитами в банках у 2024 році. Так, експерти очікують, що банки будуть більш активно кредитувати своїх клієнтів.