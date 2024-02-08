ВАКС конфіскував 100% активів грецько-російського мільярдера Саввіді та його дружини

За інформацією ЦПК, російський олігарх Саввіді двічі обирався депутатом Держдуми РФ від партії "Единая Россия", публічно схвалював анексію Криму Росією та має державні нагороди РФ.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував 100% корпоративних акцій і прав двох великих українських підприємств, які належали грецько-російському мільярдеру Івану Саввіді та його дружині. Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК).

"Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів російсько-грецького олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріяки", — ідетьсяв в повідомленні.

Серед конфіскованих активів:

100% корпоративних акцій ПрАТ "Пентопак", який є одним із лідерів з виробництва пакування для м'ясних і ковбасних виробів;

100% корпоративних прав дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

У ЦПК додали, що дружина Саввіді є номінальною власницею низки фірм в Україні, хоча бізнесом фактично володіє її чоловік.

"Якщо рішення встоїть в апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, тому що конфісковане підприємство працює, сплачує податки та має колектив із 200 людей. Стежитимемо за діями ФДМУ щодо цього активу", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 січня Мін'юст подав позов до ВАКС про застосування санкції, передбаченої п. 11 ч. 1 ст. 4 закону України "Про санкції" до Івана Саввіді та його дружини Кіріяки Саввіді.

Що відомо про подружжя Саввіді

Іван Саввіді — російський бізнесмен грецького походження, який має тісний зв’язок із владою РФ і провладною партією "Единая Россия". Двічі обирався депутатом Держдуми РФ від партії "Единая Россия", публічно схвалював анексію Криму Росією, був спонсором низки російсько-патріотичних фестивалів на півострові. У квітні 2022 року спрямовував автомобілі та генератори в самопроголошену "ДНР", за що мав особисту подяку від ватажків цього угруповання. Має державні нагороди РФ — у 2020 році президент Володимир Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи.

Саввіді також є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій РФ шляхом глорифікації, тобто звеличення, прославлення президента Володимира Путіна та військовослужбовців російської окупаційної армії. Зазначена діяльність, за словами ЦПК, має сталий і тривалий характер — здійснюється Саввіді з 2014 року.

Також в умовах повномасштабного вторгнення, маючи на меті сприяння керівництву тимчасово окупованих українських територій, Іван Саввіді підтримує зв’язки та надає матеріально-технічну підтримку самопроголошеним органам і їхньому керівництву.

За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83-е місце в російському списку Forbes-2021 із загальними статками в 1,7 мільярда доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом "Салоніки" й іншим бізнесом у Греції.

Кіріяки Саввіді — одна із найбагатших жінок у Ростовській області РФ. Вона є номінальною власницею низки компаній, а бізнесом фактично володіє її чоловік. Їй опосередковано через юридичну особу Costeram Holdings Ltd (Греція) належить ПрАТ "Пентопак" і дочірне підприємство "Атлантіс-Пак Україна".

Попри санкції активи російських мільярдерів у 2023 році збільшилися на понад 50 мільярдів доларів. До рейтингу 500 найбагатших людей планети увійшли 25 громадян Росії. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.