Вітчизняне законодавство передбачає пільги для ветеранів та членів їх сімей: від сфери медичного обслуговування до безкоштовного проїзду міським транспортом. Фокус дізнався деталі щодо пільг для учасників бойових дій.

Наприкінці 2023 року український уряд спростив для ветеранів війни і членів їхніх сімей процедуру призначення пільг, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг. Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінсоцполітики. Фокус дізнався, що не лише знижки на комуналку для ветеранів діють в Україні та отримав в експерта повний перелік пільг для учасників бойових дій.

Які соціально-правові гарантії та пільги передбачені для ветеранів

Як розповів Фокусу адвокат, керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков, згідно зі статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій та особи, прирівняні до них мають наступні пільги.

Медичне обслуговування

Передусім ветеран має право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів. До того ж ветерану надається право на першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

Також до пільг у сфері медицини входять:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи.

Ветерани мають право на 75% знижку за користування комунальними послугами Фото: Joe Raedle / Getty Images

Пільги на житло і комунальні послуги

Окрім 75% знижки плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю), ветеран має право і на 75% знижку на користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Окрім цього ветерани мають право на першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

"Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, зокрема, за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік", — зазначає адвокат Андрій Шабельніков.

Також держава надає ветеранам право на:

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва.

"Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України", — каже експерт.

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків.

Ветеран в Україні має право на 75% знижку вартості палива, зокрема, рідкого Фото: AP

Пільги на проїзд та паливо

Юрист також зазначає, що ветеран в Україні має право на 75% знижку вартості палива, зокрема, рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

До переліку пільг, згідно із законом, Андрій Шабельніков долучив і безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Українські ветерани мають розраховувати на виплату допомоги із тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати

"Не забудьте про безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою", — додав адвокат.

Право на роботу, відпустку та допомогу у разі тимчасової непрацездатності

За законом, українські ветерани мають розраховувати на виплату допомоги із тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи.

Також можливе:

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік; переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації.

Ветерани мають право на повну або часткову оплату навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів Фото: УНІАН

Інші пільги та позачергові послуги

Важливо, що для ветеранів доступне позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів. Також законодавство надає ветеранам право на першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, а ще — на позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

Ветеран має право на 75% знижку вартості палива, зокрема, рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню

В межах передбачених законом пільг і надання учасникам учасникам бойових дій на території інших держав переважного права на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій.

За даними Міністерства у справах ветеранів, державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, Фокус вже писав, як працевлаштовують і адаптують ветеранів у тилу. Експерти розповідали, чи готові роботодавці працювати з ветеранами та як військові інтегруються у процес після демобілізації.