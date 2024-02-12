Укрнафта хоче призначити своїх представників в правління Укрнафтобуріння із мільйонними зарплатами, - ЗМІ

Укрнафтобуріння не працює вже три місяці, стверджує експерт.

Державне керівництво націоналізованими підприємствами продовжує лишатися напрочуд неефективним. Так, колись найбільша за обсягами здобутого газу приватна компанія "Укрнафтобуріння" після її націоналізації і передачі в управління "Укрнафти" фактично не працює. Тим не менше в державній "Укрнафті" вирішили провести збори акціонерів і призначити своїх представників в склад правління підписавши з ними контракти на 5 років та мільйоні зарплати. Про це пише політичний експерт Михайло Шнайдер на власній сторінці у Facebook з посиланням на сайт "Укрнафтобуріння", передає "Телеграф".

Як пише експерт, "Укрнафтобуріння" збирається 11 березня провести збори акціонерів, хоча вихвалятися на них державним керуючим не те що немає чим, а взагалі дивно, адже підприємство просто не працює.

"Незважаючи на той факт, що спецдозвіл на видобування "Укрнафтобурінню" скасовано, не зважаючи на те, що всі суди програно, а сама компанія під управлінням "Укрнафти" вже третій місяць НЕ ПРАЦЮЄ, "Укрнафта" все-таки вирішила провести 11 березня загальні збори акціонерів "Укрнафтобуріння", — дивується на своїй сторінці у Facebook Михайло Шнайдер.

При цьому, додав експерт, ще більше "цікавості" цій ситуації придає власне головні питання дня денного засідання.

"Основні питання — затвердження нового складу правління з представників "Укрнафти" і підписання з ними контрактів на 5 років з МІЛЬЙОННИМИ зарплатами і золотим парашутом при звільненні. Яка нагадує всім відомий вислів — "Хто не працює, той Їсть", — резюмує Михайло Шнайдер.