В Україні наразі діють валютні обмеження як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Голова правління НБУ Андрій Пишний розповів про передумови валютних послаблень у 2024 році.

МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості й погодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена. Про це на конференції Європейської Бізнес Асоціації Global Outlook сьогодні, 14 лютого, розповів голова правління НБУ Андрій Пишний.

"Ми перебуваємо в умовах невизначеності, тому ми не можемо закладати прогноз валютної лібералізації з конкретними датами, ми працюємо над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати три етапи валютної лібералізації. Перейшовши на гнучкий курс, ми прибрали множинність курсів, зараз маємо два курси, і спред між ними скоротився до майже 2%", — зазначив Пишний.

За його словами, другий етап валютної лібералізації — це послаблення для торгівельного фінансування й обслуговування старих боргів бізнесу.

"Ми хочемо створити передумови, які полегшать умови роботи для кожного підприємства, але ми проти індивідуальних рішень. Маємо діяти з урахуванням обмеженості ресурсів, а це міжнародна допомога й експортна виручка. Експортна виручка, що не повертається в країну, за часи війни вдвічі зросла, і це проблема, про яку треба говорити. Ми бігаємо за схемами фіктивного імпорту, які знекровлюють золотовалютні резерви. Ми розуміємо, наскільки важливо дати бізнесу більше кисню. Ми хочемо рухатися за стратегією лібералізації, і ми будемо за нею рухатися", — зауважив голова правління НБУ.

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За його словами, перехід до гнучкого курсу в умовах війни — мегаскладний, але потрібний проєкт, щоб економіка абсорбувала і внутрішні, і зовнішні впливи.

"Ми відновимо курс на лібералізацію, коли ризики будуть керованими", — зазначив Андрій Пишний.

Раніше повідомлялося, що в Україні укріплюється курс гривні на фоні ухваленого Євросоюзом рішення про виділення Україні допомоги на 50 млрд євро.