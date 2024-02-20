Пенсія з інвалідності в Україні: чи зростуть виплати для III групи

Виплати передбачені на основі певних показників. Планується зростання надбавок і для звичайних пенсіонерів, яке залежить від розміру пенсії.

Індексація пенсій в Україні має відбутися з 1 березня. Громадяни з інвалідністю ІІІ групи також отримуватимуть виплати. Подробиці повідомив "24 Канал".

Виплати, які залежать від розміру пенсій, теж зростуть. До них належать і пенсії з інвалідності.

Для громадян із інвалідністю ІІІ групою передбачено такі виплати на основі певних показників:

50% від пенсії за віком;

постраждалі внаслідок війни — 60% від суми грошового забезпечення;

люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори — зарплата, отримана в зоні відчуження в період із 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року.

Передбачене зростання надбавок і для звичайних пенсіонерів. Це стосується українців, які отримують різні суми виплат.

Індексація пенсій у березні

Індексація пенсій в Україні має відбутися в березні. Розмір відповідного підвищення розраховується за спеціальною формулою. Половину від рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника росту заробітної плати. Зокрема, враховуються під час виплат і дані за останні три роки. Отже, індексація в Україні очікується на рівні показника в 13%. Прожитковий мінімум і розмір мінімальної зарплати у 2023 році не переглядали.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, хто може отримати надбавку майже 1 тис. грн. Згідно з українським законодавством, розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, тобто 944,4 грн. Якщо громадянин отримує пенсію, наприклад, із інвалідності, йому не буде надано право на зазначену додаткову допомогу. Документальні підтвердження та висновки лікарів потрібні будуть у цьому разі.