Кому з українців припинять виплату пенсій: у Мінсоцполітики розповіли, як цьому запобігти

Велика кількість пенсіонерів з-поміж ВПО, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, проживають на ТОТ. Україна не може оперативно з'ясувати інформацію про те, чи власник банківської картки, якою припинили користуватися, проте куди приходять виплати, не втратив до неї доступ, розповіли в Мінсоцполітики.

Деяким пенсіонерам можуть призупинити виплату пенсій на банківську картку. Це можливо в тому випадку, якщо громадянин не користувався нею тривалий період часу. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Призупинення виплат може відбутися, якщо пенсіонер з-поміж ВПО, що став на облік до 24 лютого 2022 року, не користується банківською карткою протягом шести місяців, та по такій картці не відбувається рух коштів.

"Пенсія такій особі продовжує нараховуватись, але до моменту зʼясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок", — йдеться у повідомленні.

Так відбувається через те, що значна частина пенсіонерів з-поміж ВПО, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, проживають на тимчасово окупованих територіях. Держава не може оперативно з'ясувати інформацію про те, чи власник картки не втратив до неї доступ, і чи він живий, оскільки під час війни "ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази".

Для продовження виплат такому пенсіонеру держава повинна отримати підтвердження, що він живий і сам користується своєю карткою.

"До моменту, поки пенсіонер не підтвердить свою особу, пенсія йому і далі нараховується Пенсійним фондом, але не перераховується на картку. Як тільки людина виходить на зв'язок і підтверджує свою особу, нараховані виплати перераховуються такій особі на її рахунок", — наголосили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, з 1 квітня перерахують пенсії українцям від 65 років, які мають страховий стаж у 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Це відбудеться через збільшення мінімальної зарплати.

Раніше повідомили, що під час індексації пенсій також зростуть виплати, які залежать від розміру пенсій.