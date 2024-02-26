Уряд схвалює погашення бізнесом євробондів, останнє слово за НБУ - Свириденко

Остаточне рішення про продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальші їхні розрахунки з України за єврооблігаціями та із західними кредиторами ухвалить Національний банк України (НБУ), заявила перший віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко на форумі "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми діяли рівно в рамках закону. Було внесено відповідні зміни, згідно з якими передбачається, що уряд звертається до Національного банку України. Ми, відповідно, зареєстрували це звернення і звернулися до Національного банку, за яким останнє слово в дозволі або в забороні здійснення відповідних валютних операцій", — сказала вона на брифінгу, її слова цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Кабмін згідно із розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити компаніям "ВФ Україна", ДТЕК, "Метінвест", "Інтерпайп" і "Кернел" платежі з України за євробондами та іншими зобов'язаннями перед зовнішніми кредиторами.

У доданих документах зазначалося, зокрема, що такі рішення нададуть змогу зберегти довіру інвесторів, зберегти компаніям, чимало з яких є найбільшими експортерами, валютні кошти та забезпечити їхню ефективнішу і стабільнішу роботу в майбутньому.