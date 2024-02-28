З 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені виплати, — Мінсоцполітики

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, у середньому з березня 2024 року пенсія зросте на 322 гривні.

Після того, як у березні 2024 року в Україні відбудеться індексація та перерахунок, мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень, максимальна — 23 610 гривень. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики у Facebook.

У відомстві зазначили, що з 1 березня мільйони пенсіонерів отримають підвищені пенсії.

"Зростання відбудеться на рівні 8%. Середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна — 2 725 грн, а найбільша — 23 610 грн. Незважаючи на те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати в держави будуть", — ідеться в повідомленні.

Згідно із заявою міністра соціальної політики Оксани Жолнович, середній розмір пенсії збільшиться на 322 гривні з початку березня. Водночас мінімальна пенсія зросте на 364 гривні, а максимальна — майже на 3 тисячі гривень.

Раніше Фокус розповідав, чи будуть затримки з виплатами зарплати і пенсії у 2024 році. Також Фокус пояснював, за яким принципом будуть розраховувати виплати переселенцям з 1 березня.

Нагадаємо, 24 грудня стало відомо, що не всі особи, яким не виплачується пенсія через недостатній страховий стаж, можуть отримувати тимчасову соціальну допомогу. Якщо людина отримує інші виплати, працює або має інші джерела доходу, то їй державні інстанції можуть відмовити в отриманні такого виду допомоги.