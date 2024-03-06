Британія готова позичити Україні всі заморожені активи Росії, — Кемерон

Глава британського МЗС окреслив алгоритм пропозиції щодо використання заморожених російських активів, зазначивши, що ті можуть використовуватися як гарантія виплати репарацій.

Велика Британія готова надати Україні в борг усі заморожені активи російського Центробанку, що перебувають у Великій Британії. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, пише The Guardian.

Як заявив керівник британського МЗС, Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни, а ці активи можуть використовуватися як гарантія виплати репарацій.

На думку експертів видання, цей план є радикальнішим, ніж обговорювані в Європейському Союзі пропозиції про те, щоб Україні надавали тільки непередбачувані прибутки від активів російського центрального банку, що належать Заходу. Водночас щорічний непередбачуваний прибуток оцінюється в 4 мільярди доларів.

"Існує можливість використовувати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігацій, які ефективно використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації. Можливо, це найкращий спосіб зробити це. Ми прагнемо до максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього домогтися, я гадаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити цих заходів", — заявив Кемерон у вівторок, 5 березня, ввечері.

Міністр додав, що не думає, що план облігацій якось підірве репутацію лондонського Сіті — фінансового центру Британії. Водночас Кемерон уперше так докладно говорить про цю пропозицію, підкреслюючи, найімовірніше, політичну підтримку, яку цей план має в США, але не в ЄС.

"Цей план буде особливо корисний для України, якщо Конгрес США продовжить блокувати надання допомоги Україні, оскільки він дасть Україні нове джерело коштів для закупівлі озброєнь і фінансування її бюджетного дефіциту", — акцентувала Guardian.

Реакція G7

У "Великій сімці" вже понад рік тривають дебати про те, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені під час російського вторгнення в Україну, не підриваючи довіри до міжнародної фінансової системи.

За оцінками ЄС, як пише Guardian, активи ЦБ Росії на суму близько 260 мільярдів євро було іммобілізовано у вигляді цінних паперів і коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС і Австралії, до того ж понад дві третини активів заблоковано саме в ЄС.

Вважається, що Бельгія контролює близько 190 мільярдів активів, розміщених у її кліринговій палаті Euroclear у євро, і вона найбільш неохоче дотримується радикального плану, викладеного Кемероном.

Казначейство США, яке спочатку не бажало конфісковувати активи Центробанку РФ через передбачувану недоторканність активів суверенної держави, із ентузіазмом сприйняло ідею облігацій. За оцінками експертів, США мають у своєму розпорядженні російські активи на суму від 40 до 60 мільярдів доларів, а Великобританія — близько 25 мільярдів фунтів стерлінгів, але точної цифри не розголошують.

На думку аналітиків Guardian, сильний бік пропозиції полягає в тому, що заарештовані активи вважатимуться повернутими в Росію після виплати репарацій. Слабкість цієї пропозиції полягає в тому, що вона передбачає, що Україна здобуде військову перемогу, а переможена Москва буде готова виплатити репарації за шкоду, яку вона заподіяла Україні, що зараз здається неймовірним.

Міністр закордонних справ Великої Британії, однак, заявив, що він не думає, що Путін зупиниться на Україні, якщо та не переможе.

"Якщо ми дозволимо Росії в будь-якій формі перемогти в Україні, Молдова опиниться під загрозою, і деякі з країн Балтії опиняться під загрозою", — підкреслив Кемерон.

Реакція Росії

Президент РФ Володимир Путін уже вжив заходів у відповідь, конфіскувавши активи деяких американських компаній, що працюють у Росії. І як стверджують аналітики, Росія накладе вето на будь-який крок ООН щодо конфіскації її активів.

Водночас подібні відчуження державних активів відбувалися й раніше, насамперед санкціоноване ООН використання іракських коштів на мільярди доларів, які були призначені для репарацій Кувейту після вторгнення 1990 року.

За оцінками експертів, Україні потрібно 100 мільярдів євро на рік для відбиття російського вторгнення та ще 50 мільярдів євро на рік на відновлення.

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