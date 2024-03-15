В США констатували кінець епохи олігархів в Україні

З 2014 року Україна почала розривати економічні зв’язки з Росією, а також ухвалює зміни в законодавстві. Все це призвело до поступового зниження впливу олігархів.

Війна в Україні, яка триває вже 10 років, призвела до того, що в Україні почався занепад олігархії. Про це пише американський інститут Wilson Center.

На думку експертів, українську економіку часто сприймають як таку, що перебуває під сильним впливом олігархів, уражена корупцією та залежить від промислової інфраструктури, успадкованої від СРСР. Через вторгнення Росії в останнє десятиліття помітним стало зниження впливу пострадянської олігархії в критичних секторах економіки.

Зростанню олігархії в Україні значною мірою сприяла пострадянська приватизація.

Занепад олігархії

З 2014 року Україна стрімко розриває економічні зв’язки з Росією і стає більш залежною від західного кредитного фінансування, що було зумовлено певними законодавчими змінами, зокрема новим законодавством щодо боротьби з олігархічним паразитизмом. Крім того, держава зміцнила свої інституції для захисту від використання великого бізнесу в особистих цілях. Усе це призвело до поступового, а потім раптового зниження впливу олігархів.

Це фактично символізувало кінець епохи олігархів в Україні.

"Попри війну, Україна поступово прогресує в інших слабких сферах перехідної пострадянської економіки, таких як боротьба з корупцією та вдосконалення державного управління. Але падіння олігархії в останні роки, прискорене війною, стало найпомітнішим показником переходу української економіки до нового стану з новими викликами", — пише Wilson Center.

Нагадаємо, що російський олігарх Михайло Фрідман подав позов проти України на $1 млрд. Відповідно до заяви холдингу АВНН, його представники погрожують Україні міжнародним арбітражем за усі випадки кампанії "чорного піару".