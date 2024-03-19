Опалення українцям відключать цього року раніше, – голова "Нафтогазу"

Кожний російський ракетний удар, як заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, може вплинути на відповідне газопостачання, особливо на півдні та сході країни, де ведуться активні бойові дії.

Плюсова температура в Україні сприяє тому, що опалювальний сезон цьогоріч може завершитися раніше – наприкінці березня. Про це заявив Олексій Чернишов, голова НАК "Нафтогаз України", в інтерв’ю виданню Le Figaro, яке цитує пресслужба "Нафтогазу".

Він розповів, що зазвичай опалювальний сезон для українських споживачів закінчується 15 квітня. Цього року він може завершитися наприкінці березня.

"Україна спокійно пережила зиму", – пояснив посадовець.

Чернишов додав, що енергетики засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії. Відбулася відповідна підготовка. З його слів, енергетична система України дуже надійна, але це не означає, що російські окупанти не намагалися атакувати інфраструктуру щодня.

Керівник компанії нагадав, що з першого дня вторгнення російські загарбники атакують наші електростанції, об’єкти інфраструктури та нафтопереробні заводи. Кожний ракетний удар може вплинути на відповідне газопостачання, особливо на півдні та сході країни, де ведуться активні бойові дії. Масштаби руйнувань він назвати відмовився.

"Розумієте, деталізація руйнувань є конфіденційною інформацією", – додав Олексій Чернишов.

Керівник "Нафтогазу" зазначив, що Україна завжди позиціювала себе як надійного партнера для Європи щодо постачання ресурсів. Єдина причина пролонгації виконання контракту з Газпромом полягала в забезпеченні енергетичної безпеки країн Центральної Європи. Саме тому ми продовжили постачати його в Словаччину.

Нагадаємо, 1 березня у "Нафтогазі" розповіли, яким був опалювальний сезон для України. За словами голови правління компанії "Нафтогаз" Олексія Чернишова, осінньо-зимовий період 2023/2024 — особливий для України.