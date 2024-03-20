На тлі атак дронів на НПЗ: Росія збільшила експорт сирої нафти, — ЗМІ

За словами аналітика Алекса Ходса, удари по російських нафтопереробних заводах можуть призвести до скорочення світових поставок нафти приблизно на 350 000 барелів на добу.

Удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах (НПЗ) Російської Федерації призвели до зниження нафтопереробної діяльності та збільшення експорту російської сирої нафти. Про це пише Reuters.

Як зазначають журналісти, у 2024 році Україна активізувала атаки на нафтову інфраструктуру РФ. Тільки в березні БПЛА атакували щонайменше сім російських нафтопереробних заводів.

За оцінками видання, внаслідок атак було зупинено 7% нафтопереробних потужностей Росії.

Аналітик StoneX Алекс Ходс сказав у коментарі ЗМІ, що зниження нафтопереробної діяльності призвело до збільшення експорту сирої нафти з РФ. Він також передрік можливе скорочення видобутку сирої нафти, оскільки РФ стикається з обмеженнями щодо її зберігання.

Згідно з розрахунками Ходеса, удари по російських НПЗ можуть призвести до скорочення світових поставок нафти приблизно на 350 000 барелів на добу і підвищення цін на нафту в США на 3 долари за барель.

Нагадаємо, з початку року безпілотники успішно атакували щонайменше 8 великих нафтопереробних заводів у РФ, які виробляють десятки мільйонів барелів нафтопродуктів.

Так, за даними ЗМІ, 12 березня внаслідок атаки українських дронів зупинилася найбільша первинна установка з переробки нафти на нафтопереробному заводі (НПЗ) компанії "Лукойл" у Нижньогородський області.