Україна отримала перший транш від ЄС на 4,5 млрд євро: на що його витратять

Глава Мінфіну Сергій Марченко каже, що уряд зможе профінансувати першочергові фінансові видатки.

До державного бюджету України надійшов перший транш в рамках перехідного фінансування на суму 4,5 млрд євро згідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. Про це йде мова у повідомленні пресслужби Мінфіну.

Очільник відомства Сергій Марченко зазначив, що завдяки залученим коштам держава матиме змогу своєчасно та повністю профінансувати основні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.

Також у пресслужбі додали, що для продовження перехідного фінансування Україна повинна втілити 5 реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо.

Черговий транш на суму 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна має можливість отримати вже у квітні у разі, якщо Європейська комісія дасть позитивну оцінку виконання цих реформ.

Варто нагадати, що Ukraine Facility — це інструмент, яким для України передбачена можливість отримувати впродовж 2024 — 2027 років фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. На підтримку бюджету з неї спрямують 38,27 млрд євро, до інвестиційного фонду — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

1 березня глава уряду України Денис Шмигаль заявив, що впродовж поточного року Київ розраховує отримати від ЄС 16 мільярдів євро. Держава планує частково спрямувати ці кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури через вторгнення РФ.

Також 15 березня Євросоюз знайшов можливість надати Україні 5 мільярдів євро для придбання зброї. Це стало важливим рішенням у зв'язку із невизначеністю щодо допомоги з боку США.