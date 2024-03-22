Без черг: із 22 березня Україна змінює правила перетину кордону пасажирськими автобусами (карти)

Часове слотування в тестовому форматі наразі працюватиме на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Молдовою: "Ягодин — Дорогуськ", "Мамалига — Крива" та "Могилів-Подільський — Отач".

Із п’ятниці, 22 березня, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури впровадило слотування міжнародних автобусних перевезень на прикордонних пунктах пропуску. Про це розповів на форумі "Зʼєднуємо людей і міста" заступник міністра Сергій Деркач, пише "Економічна правда".

За словами урядовця, відтепер автобуси можуть перетинати кордон лише в заброньований заздалегідь часовий слот, що, на думку чиновників, суттєво зменшить перебування в черзі.

"Часто міжнародні рейси передбачають проходження кордону вночі, тому в найпопулярніші години доби утворюються черги на перевірку митників і прикордонників. Натомість є години доби, коли автобуси можуть зовсім не курсувати", — уточнив Деркач.

Також, за словами посадовця, це допоможе перекрити потік дрібних нелегальних перевізників, адже забронювати слот у кабінеті перевізника можливо лише за наявності всіх необхідних документів і дозволів.

"У разі, якщо перевізник не встигає забронювати найзручніший для нього слот, він має два варіанти: бронювати інший часовий слот і підлаштовувати свій маршрут відповідно до часу проходження кордону або їхати на альтернативний пункт пропуску з поки що живою чергою", — пояснив Деркач.

Слотування в тестовому форматі наразі працюватиме на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Молдовою: "Ягодин — Дорогуськ", "Мамалига — Крива" та "Могилів-Подільський — Отач".

Повідомлялося, що рух вантажівок у пункті пропуску "Устилуг — Зосін" розблоковано.

Нагадаємо, Фокус писав, що зовсім нещодавно польські протестувальники блокували рух автобусів на кордоні з Україною.