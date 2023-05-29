Бісквітний торт із полуницею: покроковий рецепт

Готовий бісквіт краще відправити наполягати на вісім годин, і потім розпочинати оформлення торта.

Стартував сезон домашньої полуниці, а отже, настав час поповнити меню стравами з цією ягодою, яка ідеально підходить для десертів, смузі, коктейлів, желе та багатьох інших страв. Сьогодні рекомендуємо вам приготувати бісквіт із полуницею за рецептом кулінарного блогера з Одеси Валерія Пономаря.

Бісквітний торт із полуницею

Інгредієнти:

Для тіста:

яйця — 6 шт;

цукор — 150 г;

борошно — 180 г;

розпушувач — 5 г (необов'язково);

ванільний цукор — 5 г (необов'язково).

Для крему:

молоко 2,5% — 800 мл;

жовтки — 8 шт;

цукор — 260 г;

ванільний цукор — 5 г;

кукурудзяний крохмаль — 4 ст. л із гіркою;

вершкове масло — 300 г;

желатин — 15 г.

Для начинки:

полуниця — 1,2 кг;

шоколад для прикраси (необов'язково)

Спосіб приготування:

Спочатку робимо бісквіт. Яйця збивати з цукром 10 хвилин до стоячих піків, потім поступово ввести борошно з розпушувачем. Вилити тісто у форму діаметром 26 см і випікати 20 хвилин при 170 градусах (конвекція верх і низ). Щоб тісто не прилипло, краще форму вистелити по дну та бокам пергаментним папером. Готовому бісквіту бажано настоятися щонайменше вісім годин після випікання, і тільки потім готувати крем.

Для крему молоко довести до кипіння. В окремому посуді змішати жовтки з цукром, ваніліном та кукурудзяним крохмалем до однорідності, додати частину молока і знову добре перемішати. Отриману масу повільно влити в молоко і безперервно помішувати на мінімальному вогні. Варити крем до загусання. Потім крем зняти з плити, додати в нього масло кімнатної температури.

Далі 15 грамів желатину розвести в 50 мл води та на водяній бані довести його до однорідної рідини. Додати суміш у крем, щоб він тримав форму.

Останній етап — збирання торта. Бісквіт розрізати на дві частини. Нижню частину помістити в кільце, вистелене пергаментом чи харчовою плівкою. Нанести крем і викласти полуницю, розрізану навпіл по колу. У центр можна покласти цілі ягоди, а можна розрізати.

Готовий торт прибрати в холодильник на ніч.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Трубочка зі згущеним молоком".