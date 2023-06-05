Традиційний англійський десерт. Як приготувати вишневий крамбл

Цей оригінальний десерт готується з фруктів або ягід, а також крихти з масла та борошна.

Англійська кухня вважається не надто вишуканою, але в ній багато простих та смачних страв, які дуже легко приготувати навіть недосвідченому кулінару. Вишневий крамбл — одна з таких страв. Готують його з будь-якими фруктами або ягодами, але з вишнею він виходить особливо смачним.

Вишня надає крамблу кислуватий смак та яскравий колір, а також добре поєднується з какао-порошком, який додається до крихти. Крамбл з вишнею подають гарячим або теплим, з ванільним морозивом чи вершками. Фокус розкаже, як його приготувати.

Крамбл з вишнею

Інгредієнти:

500 г вишні (свіжої чи замороженої);

2 ст. л. какао-порошку;

2 ст. л. крохмалю;

1 ч. л. ванільного цукру;

4 ст. л. цукру;

100 г масла;

200 г борошна.

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів та застеліть форму для випікання папером або змастіть маслом.

У невеликій мисці змішайте какао-порошок, крохмаль, ванільний цукор і 2 ст. л. цукру.

В іншій мисці наріжте масло на дрібні шматочки і додайте борошно та цукор, що залишився. Замісіть руками розсипчасте тісто, фактично у вас вийде здобна крихта.

Якщо ви використовуєте свіжу вишню, видаліть кісточки. Якщо ви використовуєте заморожену вишню, розморозьте її та злийте зайву рідину.

Викладіть вишню на дно форми для випічки та посипте зверху сумішшю з какао-порошку та крохмалю.

Посипте фруктову начинку рівним шаром тіста з борошна та масла.

Запікайте крамбл в духовці близько 25-30 хвилин або до тих пір, поки він не стане золотистим і хрустким зверху.

Вийміть крамбл із духовки і дайте йому трохи охолонути перед подачею. Подавайте крамбл з вишнею із ванільним морозивом або вершками.

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