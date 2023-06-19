Без випічки. Рецепт ванільного чизкейку з малиною

Усі люблять чізкейки, а якщо його ще й не доводиться пекти, то це точно підійде тим, хто любить десерти, але не любить метушню на кухні.

Чизкейк придумали в США і з того часу з'явилося багато смачних варіацій. Особливо популярні чизкейки без випічки. Що дуже актуально влітку, коли не хочеться розігрівати духовку.

Спробуйте приготувати цей приголомшливий чизкейк з малиною та шоколадним печивом. Чизкейк, приготовлений за рецептом, опублікованим на сайті Tatyanas Everyday Food, виходить насиченим, вершковим та неймовірно смачним.

Готуючи інгредієнти, варто пам'ятати кілька правил. Вершковий сир має бути м'яким, так що дістаньте його за годину до приготування.

Шоколадне печиво може бути як Oreo, так і будь-яке інше. Якщо не любите шоколад, візьміть найпростіше цукрове печиво.

Малину можна взяти як свіжу, і заморожену.

Ванільний чизкейк з малиною

Інгредієнти:

30 печива на ваш смак;

1/4 склянки м'якого вершкового масла;

680 г вершкового сиру, розм'якшеного при кімнатній температурі;

400 г згущеного молока з цукром;

1 склянка сметани;

2 ч. л. ванільного екстракту;

1 склянка густих вершків;

1 ст. л. желатину;

2 ст. л. води.

Для малинових завитків:

2 склянки малини, свіжої чи замороженої;

1/2 склянки цукру.

Помістіть шоколадне печиво у кухонний комбайн і подрібніть до утворення дрібних крихт. Влийте розтоплене масло і знову збивайте протягом 30 секунд.

Перекладіть крихти печива в роз'ємну форму і добре утрамбуйте. Можете на цьому етапі злегка запекти корж у духовці, тоді він вийде щільнішим.

Збивайте розм'якшений вершковий сир близько 10 хвилин, поки сир не стане кремоподібним і гладким. Потім додайте згущене молоко з цукром, сметану та ванільний екстракт. Знову перемішайте протягом 2-3 хвилин, доки не утвориться однорідна суміш. Після вбийте у майбутній чизкейк вершки.

Далі готуємо желатин. Змішайте 2 столові ложки води з желатином у мірній склянці чи мисці. Поставте в мікрохвильову піч приблизно на 30 секунд, поки желатин повністю не розчиниться.

Повільно вливайте розтоплений гарячий желатин в крем. Перемішуйте ще 1 хвилину після додавання желатину.

Вилийте масу на підготовлений корж. Сильно постукайте формою по робочій поверхні, щоб випустити бульбашки повітря, потім дайте постояти чизкейку при кімнатній температурі.

Тепер готуйте малиновий соус. Змішайте малину та цукор у каструлі середнього розміру. Змішайте разом, потім доведіть суміш до кипіння на середньому вогні.

Варити варення близько 8-10 хвилин, поки ягоди повністю не розваряться, а варення не загусне. Пропустіть варення через дрібне сито, щоб не було кісточок.

Дайте соусу, що вийшов, охолодитися в морозильній камері протягом приблизно 15 хвилин перед використанням.

Щоб зробити завитки зверху, спочатку перелийте малиновий соус у пляшку-дозатор для соусу, одноразовий мішок або пакет на блискавці. Якщо ви використовуєте пакет, відріжте кінчик.

Нанесіть маленькі крапки на чизкейк, рухаючись по концентричних колах, починаючи зовні. Потім використовуйте зубочистку та обережно протягніть її через точки малинового соусу, створюючи маленькі серця.

Коли чизкейк готовий, настав час дати йому застигнути. Залишіть його в холодильнику на вісім годин мінімум.

Торт зберігається від 3 до 4 днів у холодильнику; просто тримайте його накритим та у роз'ємній формі.

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