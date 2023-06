Шеф-кухарка із Нігерії провела біля плити чотири доби та встановила новий світовий рекорд

Хільда приготувала понад 100 каструль їжі, кожна з яких була розрахована на 30-35 осіб. Усього меню складалося з 35 страв.

Популярна нігерійська шеф-кухарка, 26-річна Хільда Еффіонг Бессі, відома в соціальних мережах як Хільда Бачі, офіційно стала світовою рекордсменкою за найтривалішим кулінарним марафоном, що підтверджено Книгою рекордів Гіннеса. "Бачі готувала загалом 100 годин протягом чотириденного марафону, але їй довелося задовольнятися рекордним часом у 93 години 11 хвилин, тому що вона помилково взяла додаткові хвилини для однієї зі своїх перерв на відпочинок на початку спроби", — повідомляє CBS.

За цей час дівчина приготувала понад 100 каструль із їжею, кожна з яких є достатньо великою, щоб нагодувати від 30 до 35 осіб. Загалом у меню було 35 страв. На кожну годину готування виділялася лише одна перерва на п'ять хвилин. Крім того, Бачі мала стежити за тим, щоб вона готувала або готувала не менше двох страв одночасно, не покладаючись на свого сушефа.

Бачі побила попередній рекорд у 87 годин 45 хвилин, який утримувався з 2019 року.

Героїня зізнається, це "була спроба по-справжньому розсунути свої кордони та перевірити власні здібності", а також допомогти "надихнути молодих африканських жінок переслідувати свої мрії".

За її роботою спостерігали так багато людей у всьому світі, що веб-сайт Книги рекордів Гіннеса "упав".

"Кулінарне шоу Хільди було настільки популярним, що наш веб-сайт не працював протягом двох днів через величезний обсяг трафіку, який ми отримали від легіону її відданих шанувальників", — пояснили представники КРГ.

Упродовж чотириденного марафону до Бачі в гості прийшли віце-президент Нігерії, губернатор штату Лагос та відзначена нагородами співачка Тіва Севідж.

Їжа, що залишилася після заходу, була передана в дар некомерційній організації Festus Fajemilo Foundation, яка надає підтримку людям у Нігерії, котркі страждають на ущелину хребта та гідроцефалію.

Бачі є засновником ресторану та служби доставки My Food by Hilda, і у неї були різні телевізійні кулінарні сегменти, зокрема Dine on the Budget на Pop Central TV та In My Kitchen на Rave TV.

Проте рекорд Бачі може бути недовгим. "Голос Нігерії" повідомляє, що в іншого нігерійської шеф-кухарки Дамілоли Адепарусі, відомої як Шеф Даммі, був власний кулінарний марафон, який тривав 120 годин.

"Ми йдемо за світовим рекордом Гіннеса", — написала в Twitter шеф-кухарка Даммі 9 червня. Книга рекордів Гіннеса ще не підтвердила її спроби.

Раніше Фокус писав, що в Індії 16-річна Срушті Судхір Джагтап побила рекорд Гіннеса, танцюючи 127 годин з невеликими перервами.