Смачний рулет на сніданок: рецепт із лаваша та шинки

Якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок, то цей рецепт точно вам сподобається.

Якщо вранці у вас є час і бажання ситно поїсти, то цей рецепт точно вам сподобається. З тонкого лаваша, або тортильї можна приготувати безліч смачних страв, адже загорнути в них можна будь-яку начинку.

Але цей рецепт відрізняється. Адже тоді лаваш потрібно запекти на пательні, так щоб розплавився сир. Рецепт опублікувала кулінарна блогерка, яка пише під ніком masha.stories.

Рулет із лаваша

Інгредієнти:

лаваш;

шинка;

томати;

зелена цибуля;

сир;

2 яйця;

молоко 1/2 склянки;

дрібка солі;

Скільки грам того чи іншого інгредієнта ви візьмете, залежить тільки від вас. Може, вам захочеться більше шинки, а може — більше сиру. Сир можна взяти будь-який твердий, але також підійде сулугуні, моцарела, або навіть сир із пліснявою, якщо вам хочеться більш пікантного смаку.

Шинку наріжте соломкою, помідори — тонкими скибочками, сир натріть на великій тертці. Зелену цибулю дрібно наріжте. Загорніть начинку в лаваш, нарізаний на рівні прямокутники. Розмір рулетів регулюйте самі.

В окремій мисці збийте два яйця та молоко. Вмочіть кожен рулет у молочно-яєчну суміш та обсмажте на сковороді. Утім, запекти такі рулети можна і в духовці, головне, застелити деко пергаментом для випічки.

Якщо смажите, робіть це на середньому вогні, щоб сир у начинці розплавився.

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