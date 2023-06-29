Краще, ніж у ресторані. Рецепт смачної шаурми з куркою, грибами та соусом цезар

Шаурма — це популярна страва вуличної кухні, але її можна приготувати і вдома.

Шаурму заведено купувати у вуличних ресторанчиках, і місця, де її смачно готують, стають дуже популярними. Але цю страву можна приготувати і вдома. І додати стільки інгредієнтів, скільки захочеться.

Рецептом смачної шаурми з куркою, соусом цезар і грибочками поділилася кулінарна блогерка mashka_salei.

Домашня шаурма

Інгредієнти:

Для соусу:

яйце сире — 1 шт. (яйце перед використанням обов'язково помити з содою);

олія — 100 мл;

гірчиця — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

вустерський соус — 2 ст. л.;

анчоуси в олії — 4 шт. (можна не додавати);

дрібка солі.

Для начинки:

капуста білокачанна;

одна червона цибулина;

два помідори;

два свіжих огірки;

печериці — 10 шт;

філе куряче — 2 шт;

сіль.

Для маринаду:

рослинна олія;

сіль і перець;

сухий часник;

копчена паприка;

і тонкий лаваш, щоб усе це загорнути.

Гриби та м'ясо полийте олією та посипте сухими приправами. Перемішайте і залиште маринуватися на годину.

Поки маринується, готуйте соус цезар. У чаші блендера змішайте яйце, рослинну олію, гірчицю, часник, соус, анчоуси та сіль. Збивайте, поки маса не стане однорідною.

Капусту шаткуйте тонше, цибулю наріжте півкільцями та залийте окропом, щоб пішла гіркота.

Помідори та огірки наріжте слайсами. Підсмажте гриби та курку на сковороді гриль. Наріжте. І збирайте шаурму. Розкладіть лаваш, змастіть соусом, покладіть скибочки курки, гриби, капусту та інші овочі. Полийте соусом і загорніть шаурму. Підсмажте на гриль-сковороді з обох боків. Шаурма готова.

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