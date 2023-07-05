Смачно і дуже просто: рецепт торта з шоколадних млинців

Це найпростіший спосіб побалувати себе смачним десертом.

Якщо ви любите тортики та десерти, але вам не надто до вподоби бісквітні коржі, то спробуйте приготувати смачний торт із шоколадних млинців.

Вам знадобиться для цього рецепта кукурудзяний крохмаль і какао-порошок. І є лайфхак. Якщо вам подобається шоколадний крем, то зробіть навпаки: додайте какао в крем, а не в тісто для млинців. Рецептом торта з млинців поділилася кулінарна блогерка lanas_diet із Хмельницького.

Торт із шоколадних млинців

Інгредієнти в розрахунку на одне яйце. Краще готувати відразу на чотири:

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

2 ст. л. борошна;

0,5 ч. л. солі;

1-2 ст. л. цукру;

1 ст. л. олії;

150-200 мл молока;

1 ст. л. какао з розрахунку на одне яйце.

Для крему:

1 яєчний жовток;

300 мл молока;

20 г кукурудзяного крохмалю;

40-50 г цукру;

дрібка солі;

ваніль/цедра за бажанням.

Спочатку змішайте яйця та крохмаль. Додайте сіль і цукор. Потім влийте трохи молока і додавайте борошно невеликими порціями. Коли вмішаєте все борошно, влийте молоко, що залишилося. Так вийде менше грудочок. Додайте какао і знову перемішайте. Тісто має бути рідким, щоб розливалося тонким шаром.

Випікайте на повільному вогні з двох боків. І не пересушуйте млинці.

Тепер готуйте крем. Усі інгредієнти відправте в сотейник, добре перемішайте, ставте на середній вогонь і варіть до загустіння.

Млинці складайте нахлистом один на інший, промащуйте кремом і згорніть рулетом. Місця з'єднань млинців "проклейте" кремом.

Рулет загорніть у плівку і відправте в холодильник хоча б години на 2-3, щоб добре просочився. Потім акуратно наріжте і подавайте.

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