Страва, гідна богів Олімпу: рецепт сицилійської запеченої пасти для всієї родини

Пасту з баклажанами, томатами і шинкою готують на Сицилії для великих сімейних застіль.

Паста нкашіата, або pasta 'ncasciata — це традиційна сицилійська страва. Там її називають стравою, "гідною богів Олімпу". Вона неймовірно смачна і має соковитий насичений смак. Безперечними героями пасти ncasciata є баклажани, які потрібно гарненько обсмажити. Часто його навіть готують напередодні, щоб вони стали м'якшими і з них стекла зайва олія.

Також обов'язково потрібен сир. У класичній страві використовують сир caciocavallo (Качокавалло). Це сицилійський сир, м'який, свіжий і тягучий. Зварені круто яйця, варена шинка або нарізана кубиками салямі завершують роботу.

А пасту краще брати компактну та коротку. Рецепт смачної пасти в стилі Палермо був опублікований на сайті Cucchiaio.

Сицилійська запечена паста

Інгредієнти:

350 г макаронів;

2 варених яйця;

1 великий баклажан;

100 г нарізаної кубиками шинки (або салямі);

100 г свіжого сиру качокавалло;

1 зубчик часнику;

400 г томатного пюре;

базилік;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати цю сицилійську пасту, почніть з очищення баклажанів і наріжте їх не надто маленькими шматочками. Покладіть їх у друшляк і посипте великою сіллю. Дайте їм відпочити протягом 1 години, щоб вони втратили зайву рідину.

Тим часом зваріть яйця круто, очистить їх від шкаралупи та наріжте кубиками.

Приготуйте томатний соус: у каструлі обсмажте в оливковій олії розрізаний навпіл зубчик часнику, вийміть його і додайте томатне пюре. Солимо, перчимо і додаємо кілька листочків базиліку. Зменште вогонь і тушкуйте 20 хвилин.

Після промийте баклажани, добре відіжміть їх і промокніть паперовим рушником.

Обсмажте їх на пательні з оливковою олією, поки вони не стануть золотисто-коричневими. І викладіть на серветку, щоб позбутися зайвої рідини.

Відваріть макарони в киплячій підсоленій воді до напівготовності. Злийте воду і перекладіть їх у миску з приготованим томатним соусом. Добре перемішайте і додайте обсмажені баклажани, потім шинку і нарізаний кубиками сир качокавалло. Також додайте зварені круто яйця, нарізані кубиками, і перемішайте.

Змастіть форму для запікання і посипте її панірувальними сухарями. Розподіліть пасту, посипте панірувальними сухарями і натертим сиром.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Вийміть із духовки і дайте пасті нкашіата відстоятися протягом кількох хвилин перед подачею на стіл.

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