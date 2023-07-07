Дуже смачна запіканка з макаронів: покроковий рецепт пасти по-соррентінськи

Цю смачнючу пасту дуже просто приготувати і вона порадує вас і наступного дня

Паста по-соррентінськи готується неймовірно просто, запікається в духовці й обов'язково потішить любителів сиру. Його тут одразу два види: пармезан і моцарела.

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Головне, вибрати смачні та якісні інгредієнти. І візьміть короткі макарони, щоб вони краще просочилися соусом і їх було зручніше їсти. Рецепт опублікували на італійському кулінарному сайті Cucchiaio.

Паста по-соррентинськи

Інгредієнти:

500 г коротких макаронів;

500 мл томатного пюре;

200 г моцарели;

свіжий базилік;

оливкова олія;

тертий пармезан;

1 зубчик часнику;

сіль.

Почніть із соусу: для його приготування можна використовувати свіжі помідори, якщо вони у вас є, або ж замінити їх хорошим томатним пюре.

У каструлі нагрійте краплю оливкової олії та зубчик часнику. Додайте томатне пюре і базилік. Додайте половину чайної ложки цукру, щоб прибрати кислинку. Приправте сіллю. Нехай томатний соус вариться близько 20 хвилин на повільному вогні. Тим часом приготуйте макарони. Коли макарони та соус будуть готові, приступайте до збирання страви. На дно каструлі або сковорідки, яка вирушить у духовку, нанесіть тонкий шар соусу.

Додайте половину відварених макаронів. Додайте кілька ложок томатного соусу і перемішайте, щоб вони покрилися соусом.

Розламайте моцарелу і викладіть на макарони. Посипте моцарелу щедрою порцією пармезану.

Зверху накрийте ще одним шаром макаронів. Заправте соусом і кількома листочками свіжого базиліку.

Потім викладіть ще один шар моцарели і пармезану. Помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Коли паста по-соррентінськи добре підрум'яниться, вийміть її з духовки та подавайте до столу.

Також ви можете приготувати традиційну сицилійську страву: запечену пасту з шинкою і баклажанами.