Майже ікра, але набагато смачніше: рецепт песто з баклажанів
Песто з баклажанів, це ніжна і смачна намазка, яка підійде для бутербродів, або навіть як соус до макаронів.
Песто з баклажанів — це простий і швидкий рецепт. У вас вийде вершковий і ніжний соус. Його можна намазати на брускету, подати до свіжих овочів, або додати в тарілку з макаронами. Словом, це чудова ідея для обіду або вечері. Рецепт був опублікований на італійському сайті рецептів Cucchiaio.
Песто з баклажанів
Інгредієнти:
- 1 баклажан (близько 350-400 г);
- 40 г тертого грана падано;
- 40 г очищеного і підсмаженого мигдалю;
- 1/2 зубчика часнику (за бажанням);
- 1 пучок свіжого базиліку;
- оливкова олія;
- сіль, перець.
Песто з баклажанів — дуже смачний і простий у приготуванні соус. У нього можна додати в'ялені помідори, можна замінити мигдаль такою самою кількістю волоських горіхів або кеш'ю. Чимось це песто нагадує баба-гануш, ще одну смачну страву з баклажанів, але зі східної кухні.
Баклажан помийте, обсушіть і проткніть виделкою. Помістіть його на деко, застелене пергаментним папером, і готуйте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 40-45 хвилин або поки він не стане м'яким. Вийміть із духовки і залиште остигати.
Видаліть плодоніжку, насіння і шкірку та відіжміть м'якоть, що залишилася. Перекладіть її в миску разом із тертим Грана Падано, базиліком, часником, сіллю, перцем і смаженим мигдалем. Усе змішайте і подрібніть занурювальним блендером, повільно додаючи олію, поки не вийде крем потрібної консистенції.
Подавайте соус песто з баклажанів із брускетою або використовуйте його для приправи до макаронів.
Також ви можете приготувати з баклажанів смачні рулетики. Це грузинська страва з приправами та волоськими горіхами.