Майже ікра, але набагато смачніше: рецепт песто з баклажанів

Песто з баклажанів, це ніжна і смачна намазка, яка підійде для бутербродів, або навіть як соус до макаронів.

Песто з баклажанів — це простий і швидкий рецепт. У вас вийде вершковий і ніжний соус. Його можна намазати на брускету, подати до свіжих овочів, або додати в тарілку з макаронами. Словом, це чудова ідея для обіду або вечері. Рецепт був опублікований на італійському сайті рецептів Cucchiaio.

Песто з баклажанів

Інгредієнти:

1 баклажан (близько 350-400 г);

40 г тертого грана падано;

40 г очищеного і підсмаженого мигдалю;

1/2 зубчика часнику (за бажанням);

1 пучок свіжого базиліку;

оливкова олія;

сіль, перець.

Песто з баклажанів — дуже смачний і простий у приготуванні соус. У нього можна додати в'ялені помідори, можна замінити мигдаль такою самою кількістю волоських горіхів або кеш'ю. Чимось це песто нагадує баба-гануш, ще одну смачну страву з баклажанів, але зі східної кухні.

Баклажан помийте, обсушіть і проткніть виделкою. Помістіть його на деко, застелене пергаментним папером, і готуйте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 40-45 хвилин або поки він не стане м'яким. Вийміть із духовки і залиште остигати.

Видаліть плодоніжку, насіння і шкірку та відіжміть м'якоть, що залишилася. Перекладіть її в миску разом із тертим Грана Падано, базиліком, часником, сіллю, перцем і смаженим мигдалем. Усе змішайте і подрібніть занурювальним блендером, повільно додаючи олію, поки не вийде крем потрібної консистенції.

Подавайте соус песто з баклажанів із брускетою або використовуйте його для приправи до макаронів.

Також ви можете приготувати з баклажанів смачні рулетики. Це грузинська страва з приправами та волоськими горіхами.