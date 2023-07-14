Як приготувати смачні кекси із сезонними ягодами: покроковий рецепт

Для приготування таких кексів підійдуть будь-які ягоди.

Сезон ягід у самому розпалі. на ринках і в садах — велика кількість малини, смородини, чорниці, черешні, аґрусу та багато чого іншого. Якщо у вас є хоча б грам 200 будь-яких ягід, і ви не знаєте, що з ними ще можна зробити, пропонуємо приготувати смачнючі кекси, які не займуть багато часу й урізноманітнять меню до чаю. Своїм перевіреним рецептом поділилася блогерка Юлія Симончук.

Ягідні кекси

Інгредієнти (на 10-12 шт):

борошно — 200 г;

цукор — 100 г;

масло — 90 г;

молоко — 100 мл;

яйця — 2 шт;

розпушувач — 1 ч. л;

ягоди — 150 г.

Спосіб приготування:

Масло дістати з холодильника, нагріти до кімнатної температури. Додати до нього цукор і перетерти до однорідності. Туди ж додати яйця, молоко, все добре перемішати. Просіяти борошно, змішане з розпушувачем, усе добре перемішати і додати ягоди. Масу знову дуже акуратно перемішати, щоб максимально зберегти цілісність ягід. Викласти кекси у форми і випікати за температури 200 градусів 20 хвилин, поки кекси не зарум'яняться.

Раніше Фокус писав, як приготувати дуже смачні шоколадно-сирні кекси .