Дуже просто і дуже смачно. Рецепт сицилійської пасти з креветками у вершковому соусі

Цю пасту з густим ароматним соусом дуже просто приготувати і її смак вас вразить.

Сицилійську пасту з вершковим соусом і креветками — дуже просто приготувати. Тож нехай набір інгредієнтів вас не лякає.

Вона вийде ніжною і дуже смачною, з нотками часнику і білого вина. Рецептом поділився український кулінарний блогер Євген Ясенов.

Для цього рецепта краще брати довгу пасту. На кшталт спагеті, або лінгвіні.

Сицилійська паста з креветками у вершковому соусі

Інгредієнти:

спагеті — 150 г;

креветки — 200 г;

твердий сир (найкраще пармезан) — 30-40 г;

вершки — 150 мл;

вино сухе біле — 30 мл;

масло вершкове — 40 г;

олія рослинна;

одна маленька цибулина;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець, паприка, зелень.

Промиваємо й очищаємо креветки. Додаємо до них сіль, перець і трохи паприки. Усе перемішуємо і залишаємо маринуватися хвилин на 10-15.

Ставимо варитися спагеті. Робити це потрібно так, щоб вони вийшли аль денте. Тобто злегка пружними всередині. Варіть їх так, як зазначено на упаковці. А після відкиньте на друшлаг.

Після цього розігріваємо сковороду.

Злегка змащуємо її рослинною олією і додаємо половину порції вершкового масла. Смажимо креветки, що замаринувалися, з кожного боку по парі хвилин і відкладаємо в окремий посуд.

Додаємо на сковороду залишки вершкового масла, обсмажуємо нарізану дрібними кубиками цибулю, дрібно нарізаний часник і потім вливаємо біле вино.

Перемішуємо, щоб алкоголь випарувався, це займе хвилини три. Вливаємо вершки і перемішуємо, прогріваючи. Спагеті до цього моменту вже мають бути готовими і відпочивати в друшлазі. Тож кладіть їх у соус, додавайте тертий пармезан, посоліть, поперчіть і покладіть креветки. Перемішайте добре, щоб усі інгредієнти були в соусі та подавайте до столу. У тарілці можете посипати додатковою порцією пармезану.

Також ви можете приготувати смачні спагеті з перцем чилі та петрушкою від італійського шеф-кухаря.