Дуже просто і дуже смачно. Рецепт сицилійської пасти з креветками у вершковому соусі
Цю пасту з густим ароматним соусом дуже просто приготувати і її смак вас вразить.
Сицилійську пасту з вершковим соусом і креветками — дуже просто приготувати. Тож нехай набір інгредієнтів вас не лякає.
Вона вийде ніжною і дуже смачною, з нотками часнику і білого вина. Рецептом поділився український кулінарний блогер Євген Ясенов.
Для цього рецепта краще брати довгу пасту. На кшталт спагеті, або лінгвіні.
Сицилійська паста з креветками у вершковому соусі
Інгредієнти:
- спагеті — 150 г;
- креветки — 200 г;
- твердий сир (найкраще пармезан) — 30-40 г;
- вершки — 150 мл;
- вино сухе біле — 30 мл;
- масло вершкове — 40 г;
- олія рослинна;
- одна маленька цибулина;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець, паприка, зелень.
Промиваємо й очищаємо креветки. Додаємо до них сіль, перець і трохи паприки. Усе перемішуємо і залишаємо маринуватися хвилин на 10-15.
Ставимо варитися спагеті. Робити це потрібно так, щоб вони вийшли аль денте. Тобто злегка пружними всередині. Варіть їх так, як зазначено на упаковці. А після відкиньте на друшлаг.
Після цього розігріваємо сковороду.
Злегка змащуємо її рослинною олією і додаємо половину порції вершкового масла. Смажимо креветки, що замаринувалися, з кожного боку по парі хвилин і відкладаємо в окремий посуд.
Додаємо на сковороду залишки вершкового масла, обсмажуємо нарізану дрібними кубиками цибулю, дрібно нарізаний часник і потім вливаємо біле вино.
Перемішуємо, щоб алкоголь випарувався, це займе хвилини три. Вливаємо вершки і перемішуємо, прогріваючи. Спагеті до цього моменту вже мають бути готовими і відпочивати в друшлазі. Тож кладіть їх у соус, додавайте тертий пармезан, посоліть, поперчіть і покладіть креветки. Перемішайте добре, щоб усі інгредієнти були в соусі та подавайте до столу. У тарілці можете посипати додатковою порцією пармезану.
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