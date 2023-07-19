Ніжний і легкий десерт. Рецепт ванільного пудингу

Цей десерт дуже просто готувати.

Ванільний пудинг — це класичний домашній пудинг. Його дуже просто готувати, а якщо вибрати гарну форму, в якій він застигатиме, то він точно стане окрасою вашого столу.

Ви можете насолоджуватися ванільним пудингом, як він є, а можете прикрасити його збитими вершками або фруктовим соусом, наприклад, полуничним сиропом. Рецепт був опублікований на сайті Cucchiaio.

Ванільний пудинг

Інгредієнти:

1 літр незбираного молока;

1 стручок ванілі;

4 яйця;

2 жовтки;

200 г цукрового піску;

100 г кукурудзяного крохмалю;

листя м'яти.

Щоб приготувати ванільний пудинг, надріжте стручок ванілі вздовж і кінчиком маленького ножа видаліть насіння. Помістіть його в каструлю з молоком, нагрійте і дайте настоятися. Цей крок необов'язковий, але настоювання не менше 2 годин зробить ванільний пудинг особливо ароматним. Після закінчення цього часу доведіть молоко до кипіння, водночас у мисці збийте яйця і жовтки з цукром.

Потім додайте просіяний кукурудзяний крохмаль і перемішайте вінчиком. У цей момент повільно влийте гаряче молоко у збиту яєчну суміш, продовжуючи перемішувати. Перекладіть у каструлю і поставте на слабкий вогонь.

Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, поки вона не загусне. Отриману суміш перелийте в обрану форму, або формочки, які попередньо змочіть водою. Розрівняйте і остудіть до кімнатної температури. Помістіть форму в холодильник і дайте їй застигнути. Краще залиште на ніч, або хоча б на шість годин. Безпосередньо перед подачею дістаньте форму з холодильника, занурте її на кілька секунд у гарячу воду і викладіть ванільний пудинг на сервірувальну тарілку. Прикрасьте за бажанням кількома листочками м'яти і подавайте.

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