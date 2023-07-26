Найсмачніша страва зі свинини: рецепт вирізки з айвою

Айву не їдять у сирому вигляді, вона занадто терпка, але при цьому дуже ароматна. Тож м'ясо з нею виходить приголомшливим.

Рецепт свинячої вирізки з айвою дуже простий і складається всього з двох етапів. Спочатку готується айва зі спеціями, а потім свинина. І разом вони створюють приголомшливу симфонію смаку. Рецептом поділилися на сайті Ricette Vicende.

Свиняча вирізка з айвою

Інгредієнти:

1 кг свинячої вирізки одним шматком;

червона цибуля;

5 айви;

склянка сухого білого вина;

свіжий розмарин;

оливкова олія;

сіль і перець;

100 мілілітрів овочевого бульйону;

шматочок вершкового масла;

дрібка кориці;

чайна ложка цукру.

Посоліть свинячу вирізку, натерши її сіллю і перцем з кожного боку, зверху покладіть дві гілочки розмарину, потім обв'яжіть кулінарним шпагатом.

Очистіть айву. Її потрібно добре вимити, потім розрізати навпіл, а потім і на четвертинки. Зніміть шкірку, видаліть насіння та внутрішню частину, яка є жорсткою та волокнистою, потім наріжте айву не надто тонкими скибочками та замочіть їх на кілька хвилин у холодній воді з лимонним соком, щоб м'якоть не потемніла. У сковорідку покладіть трохи рослинної олії та шматочок вершкового масла, розігрійте та додайте айву. Обсмажте айву на сильному вогні, поки вона не стане золотисто-коричневою. Додайте сіль, перець і дрібку кориці, потім цукор і деглазуйте невеликою кількістю білого вина. Дайте алкоголю випаруватися, потім накрийте кришкою і готуйте, поки айва не стане м'якою, але все ще трохи твердою всередині. Спробуйте, щоб побачити, чи потрібно вам додати більше солі або дрібку цукру, щоб отримати правильний баланс смаку.

Дрібно наріжте цибулю. В іншій сковороді обсмажте свинячу вирізку на оливковій олії, перевертаючи її з кожного боку, щоб вона стала золотисто-коричневою. Додайте цибулю, обсмажте її протягом кількох секунд і додайте біле вино. Доведіть до кипіння і дайте алкоголю випаруватися. Приблизно через 30 хвилин додайте айву в сковорідку і продовжуйте готувати.

Якщо у вас є кулінарний термометр — використовуйте його. Температура всередині шматка м'яса має бути 55 градусів.

Коли м'ясо буде готове, дістаньте його зі сковорідки та загорніть в алюмінієву фольгу, щоб воно не охололо. Змішайте невелику частину айви з невеликою кількістю гарячого овочевого бульйону, щоб вийшов однорідний соус. Наріжте свинячу вирізку тонкими скибочками і подавайте з соусом та айвою.

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