Найшоколадніший з усіх: рецепт торта "Ліндт"
Торт Lindt — це соковитий шоколадний десерт, який точно не залишить вас байдужим.
Для тих, хто любить шоколадну випічку, торт Ліндт (Lindt) стане справжнім відкриттям. Він неймовірно смачний, а ніжний бісквіт поєднується з шоколадним ганашем. Рецепт неймовірно простий, тож із ним впорається навіть кулінар-початківець.
І обов'язково доповніть свій шоколадний торт свіжими ягодами, або фруктами, вони додадуть пікантної кислинки.
Чому цей торт називають "Ліндт" на честь відомої швейцарської компанії, яка першою почала виробляти плитки шоколаду, — невідомо.
Швидше за все, шоколад цієї фірми просто занадто часто згадувався в рецептах. Як приготувати торт розповіли на кулінарному сайті Cucchiaio.
Торт "Ліндт"
Інгредієнти:
Для коржа:
- 210 г вершкового масла;
- 150 г темного шоколаду;
- 240 г яєць кімнатної температури (близько 5 штук);
- 240 г цукрового піску;
- 70 г борошна;
- 7 г какао;
- 5 г розпушувача.
Для шоколадного ганашу
- 270 г свіжих вершків;
- 230 г темного шоколаду;
- 75 г молочного шоколаду;
- 30 г вершкового масла.
Для прикраси:
- ягоди та шоколадні пластівці.
Щоб приготувати торт Ліндт, наріжте масло на шматочки та поламайте шоколад. Розтопіть масло в каструлі на повільному вогні, або на водяній бані та додайте шоколад.
Коли шоколад повністю розтане і змішається з маслом, зніміть з вогню. У мисці збийте яйця з цукром до отримання білої пінистої маси.
Просійте сухі інгредієнти (борошно, какао і розпушувач) і додайте їх до збитих яєць, обережно помішуючи. Потім додайте розтоплене масло і шоколад, делікатно їх перемішавши.
Перекладіть суміш у попередньо змащену олією і посипану борошном форму діаметром 28 см і випікайте за температури 175 градусів. Випікайте близько 25 хвилин і перевірте готовність зубочисткою. Вийміть із духовки, коли корж буде готовий і дайте охолонути, перш ніж діставати його з форми.
Тим часом приготуйте ганаш: крупно наріжте два види шоколаду і покладіть їх у велику миску. Нагрійте вершки, поки вони майже не закиплять, потім вилийте їх на подрібнений шоколад, який ви змішали у великій мисці. Енергійно перемішайте до отримання ідеальної емульсії. Можете використовувати занурювальний блендер.
Коли вершки та шоколад будуть ідеально змішані. Додайте нарізане на шматочки вершкове масло і продовжуйте перемішувати.
Вийміть корж із форми, переверніть і полийте ганашем. Добре розрівняйте і дайте охолонути протягом 1 години в холодильнику.
Безпосередньо перед подачею дістаньте торт "Ліндт" з холодильника і прикрасьте його ягодами та шоколадною стружкою.
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