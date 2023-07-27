Найшоколадніший з усіх: рецепт торта "Ліндт"

Торт Lindt — це соковитий шоколадний десерт, який точно не залишить вас байдужим.

Для тих, хто любить шоколадну випічку, торт Ліндт (Lindt) стане справжнім відкриттям. Він неймовірно смачний, а ніжний бісквіт поєднується з шоколадним ганашем. Рецепт неймовірно простий, тож із ним впорається навіть кулінар-початківець.

І обов'язково доповніть свій шоколадний торт свіжими ягодами, або фруктами, вони додадуть пікантної кислинки.

Чому цей торт називають "Ліндт" на честь відомої швейцарської компанії, яка першою почала виробляти плитки шоколаду, — невідомо.

Швидше за все, шоколад цієї фірми просто занадто часто згадувався в рецептах. Як приготувати торт розповіли на кулінарному сайті Cucchiaio.

Торт "Ліндт"

Інгредієнти:

Для коржа:

210 г вершкового масла;

150 г темного шоколаду;

240 г яєць кімнатної температури (близько 5 штук);

240 г цукрового піску;

70 г борошна;

7 г какао;

5 г розпушувача.

Для шоколадного ганашу

270 г свіжих вершків;

230 г темного шоколаду;

75 г молочного шоколаду;

30 г вершкового масла.

Для прикраси:

ягоди та шоколадні пластівці.

Щоб приготувати торт Ліндт, наріжте масло на шматочки та поламайте шоколад. Розтопіть масло в каструлі на повільному вогні, або на водяній бані та додайте шоколад.

Коли шоколад повністю розтане і змішається з маслом, зніміть з вогню. У мисці збийте яйця з цукром до отримання білої пінистої маси.

Просійте сухі інгредієнти (борошно, какао і розпушувач) і додайте їх до збитих яєць, обережно помішуючи. Потім додайте розтоплене масло і шоколад, делікатно їх перемішавши.

Перекладіть суміш у попередньо змащену олією і посипану борошном форму діаметром 28 см і випікайте за температури 175 градусів. Випікайте близько 25 хвилин і перевірте готовність зубочисткою. Вийміть із духовки, коли корж буде готовий і дайте охолонути, перш ніж діставати його з форми.

Тим часом приготуйте ганаш: крупно наріжте два види шоколаду і покладіть їх у велику миску. Нагрійте вершки, поки вони майже не закиплять, потім вилийте їх на подрібнений шоколад, який ви змішали у великій мисці. Енергійно перемішайте до отримання ідеальної емульсії. Можете використовувати занурювальний блендер.

Коли вершки та шоколад будуть ідеально змішані. Додайте нарізане на шматочки вершкове масло і продовжуйте перемішувати.

Вийміть корж із форми, переверніть і полийте ганашем. Добре розрівняйте і дайте охолонути протягом 1 години в холодильнику.

Безпосередньо перед подачею дістаньте торт "Ліндт" з холодильника і прикрасьте його ягодами та шоколадною стружкою.

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