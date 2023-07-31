Легка літня страва: рецепт курячої грудки з перцем

Якщо ви любите курку, і хочете її доповнити сезонними овочами, спробуйте приготувати курку із солодким перцем.

Куряча грудка — це смачний і дієтичний продукт. Але в неї є один недолік — це доволі сухе м'ясо. Тож доповнення із солодкого перцю з помідорами приємно її урізноманітнить і додасть яскравого смаку.

Цю страву можна подавати зі свіжим хлібом, або з рисом, а можна просто їсти просто так. Словом, спробуйте приготувати грудку з перцями за італійським рецептом, опублікованим на сайті Giallo Zafferano, і результат вас здивує.

Куряча грудка із солодким перцем

Інгредієнти:

куряча грудка 600 г;

червоний перець 300 г;

жовтий перець 300 г;

очищені томати 400 г;

вершкове масло 40 г;

одна цибулина;

біле вино 40 г;

гаряча вода, борошно, оливкова олія, сіль, чорний перець.

Спочатку почистьте цибулю та дрібно її наріжте. Червоний і жовтий перець вимийте, очистить від насіння і хвостиків та наріжте смужками.

У великій каструлі розігрійте оливкову олію, потім всипте нарізану цибулю, обсмажте 1 хвилину, потім додайте ложку гарячої води (або овочевого бульйону) і тушкуйте ще 3 хвилини на повільному вогні.

Щойно цибуля стане м'якою, додати очищені від шкірки помідори та перець, нарізаний смужками.

Посоліть і поперчіть. Накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні 25 хвилин. Тим часом розтопіть вершкове масло в сковороді на дуже слабкому вогні.

Обваляйте шматочки курячої грудки в борошні, викладіть на сковорідку і підрум'яньте з усіх боків. Потім додайте біле вино і готуйте, поки воно не випарується.

Готуйте кілька хвилин, рівно стільки, щоб підрум'янилося м'ясо. Коли соус із перцю та помідорів буде готовий, додайте до нього обсмажені курячі грудки.

Накрийте кришкою і готуйте ще 5 хвилин на середньому вогні. Після закінчення цього часу зніміть кришку і готуйте ще п'ять хвилин на повільному вогні, щоб соус трохи загус. Куряча грудка з перцем готова. Подавайте її до столу гарячою.

Курячу грудку із солодким перцем можна зберігати 2-3 дні в герметичному контейнері в холодильнику. Ви також можете заморозити страву, якщо ви використовували свіжі інгредієнти.

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