Тонкий і хрусткий: як приготувати шніцель по-міланськи

Шніцель, або котлета по-міланськи, це популярна і дуже смачна м'ясна страва.

Котлета по-міланськи — одна з найулюбленіших і найпоширеніших регіональних страв далеко за межами Ломбардії.

Ця страва готується з телятини й обов'язково разом із кісточкою. Нарізка — перше правило, друге — смажити на топленому маслі, бо воно має вищу температуру димлення, тож шніцель можна обсмажувати при високій температурі для отримання хрусткішої скоринки. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Шніцель по-міланськи

Інгредієнти:

4 котлети з телячої вирізки (завтовшки близько 3 см);

450 г топленого масла;

2 яйця;

200 г панірувальних сухарів;

сіль.

Котлети по-міланськи готуються з телятини в корінній частині разом із кісткою.

Щоб приготувати віденський шніцель, почніть із того, що зріжте з м'яса видимий зовнішній жир і сполучну тканину. Зробіть надрізи у 2-3 точках по краю, щоб скибочки не згорнулися під час приготування. Злегка відбийте м'ясо. В окремій мисці збийте яйця виделкою і занурте в неї скибочки м'яса, притримуючи їх за кісточку.

Потім обваляйте їх у панірувальних сухарях, щоб вони добре покрили весь шматочок м'яса. Злегка притисніть плоским боком ножа сухарі до м'яса, щоб вони добре прилипли та не було бульбашок повітря.

Обсмажте шніцель на гарячій топленій олії. Обсмажуйте м'ясо на сильному вогні приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку. Вони будуть готові, коли стануть золотисто-коричневими. Потім помістіть їх на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. І посипте сіллю. Краще брати велику сіль. Можна з травами.

Шніцель по-міланськи подавайте з печеною картоплею, або свіжим салатом.

Також ви можете приготувати на гарнір смачні бургери з кабачків.