Смачна страва на вечерю: рецепт ніжної курочки в томатному соусі по-італійськи

Лише година простих кулінарних навичок і на вашому столі буде чудова страва італійської кухні, що потішить і вас, і ваших близьких.

Кожна бабуся італійського регіону Марке має свій власний фірмовий рецепт приготування цієї курочки. Але ми пропонуємо версію від відомого сайту Cucchiaio, за допомогою якого ви зможете готувати без клопоту, як справжня мешканка Італії.

Курочка потаккіо готується неспішно і не надто довго. Її потрібно готувати доти, доки м'ясо не стане м'яким, а соус не стане оксамитовим на смак, що забезпечує кілька ложок томатного пюре. За цим рецептом, до речі, можна готувати не тільки курятину, а й кролятину, а в деяких ресторанах навіть можна зустріти рибу потакіо і навіть вегетаріанські страви з овочів.

Курка в потаккіо — традиційний рецепт регіону Марке. Смачна друга страва, легка в приготуванні, що вимагає довгого варіння м'яса в ароматах часнику, розмарину і білого вина. Класика для недільного обіду.

Курка потаккіо

Інгредієнти:

1 тушка курки;

1 варений зубчик часнику;

1 склянка сухого білого вина;

4-5 столових ложок томатного пюре;

1 гілочка розмарину;

3 ложки оливкової олії першого холодного віджиму;

сіль і перець до свого смаку.

Приготування почніть із того, що наріжте курку на шматочки середнього розміру, залишивши шкіру. У каструлі (а краще в глиняному посуді) розігрійте три столові ложки олії, покладіть дрібно нарізаний часник і дайте йому прогрітися та віддати аромат. А потім добре обсмажте курку на сильному вогні до рум'яної скоринки з усіх боків. Додайте сіль і перець та додайте вино, залишивши алкоголь випаровуватися.

Додайте розмарин і томатне пюре. Добре перемішайте, зменште вогонь, накрийте сковорідку кришкою і готуйте близько 45 хвилин. Під час приготування за потреби підлийте трохи гарячої води та ближче до кінця перевірте, щоб курка була добре приготована.

Також ви можете приготувати дуже смачну курку із солодким перцем.