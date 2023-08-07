Смачна страва з простих інгредієнтів: рецепт курячої грудки з лимоном

Для цієї страви, окрім курки та лимона, вам знадобляться лише приправи.

Куряча грудка з лимоном — це простий рецепт другої страви, що ідеально підходить для повсякденної вечері. Вам знадобиться всього кілька хвилин, щоб подати до столу м'яке та соковите м'ясо, збагачене соусом із легким лимонним смаком.

Куряче м'ясо залишається м'яким і соковитим завдяки додаванню лимона, який разом із олією і м'ясним соком створює чудовий соус, який робить цей дієтичний шматок білого м'яса соковитим. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.

Куряча грудка з лимоном

Інгредієнти:

600 г курячої грудки;

60 г борошна;

2 гілочки чебрецю;

сік і цедра 1/2 лимона;

оливкова олія;

сіль, перець.

Щоб приготувати курячу грудку з лимоном, спочатку, якщо ви купили цілу грудку, наріжте її скибочками. Потім змастіть кожну скибочку лимонним соком, перш ніж перекласти її на тарілку з борошном.

Розігрійте краплю олії на сковороді. Коли вона нагріється, додайте обваляні в борошні скибочки курячої грудки з двома гілочками чебрецю й обсмажте їх із обох боків. Приправте сіллю та перцем, потім відкладіть м'ясо на тарілку. Влийте в сковороду лимонний сік, що залишився, і натерту цедру лимона.

Додайте дрібку борошна та перемішайте, щоб вийшов своєрідний соус. Покладіть м'ясо назад у сковорідку та готуйте ще кілька хвилин, додавши трохи води. Розкладіть курячу грудку з лимоном по тарілках і відразу ж подавайте із соусом.

Доповнити цю страву можна смачним гарніром — рисом або запеченою картоплею. Або ж свіжим салатом. Раніше Фокус писав про те, які смачні страви можна приготувати з молодої картоплі.