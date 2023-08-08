Легка страва для літньої вечері: рецепт курячого салату із селерою

Швидкий і простий рецепт курячого салату ідеально підходить для апетитної трапези навіть у спекотну погоду.

Якщо у вас залишилася смажена або запечена курка — цей салат приготувати ще простіше. Але навіть якщо ні, запекти пару курячих грудок не складе труднощів. Курка-гриль теж підійде.

Салат можна взяти будь-який, але найкраще підійде салат романо. У нього щільне листя з приємним горіховим присмаком. До слова, саме цей салат використовується для класичного салату "Цезар".

Вважається, що цей салат вигадали в одній з європейських країн і тепер він став популярним у всьому світі, як пишуть на кулінарному сайті Cucchiaio. Приготувати його неймовірно просто. Ви можете використовувати тільки курячу грудку, або додати філе стегенець. Щоб отримати ще більш свіжу альтернативу, можете додати скибочки зеленого яблука, або трохи ананаса, виключивши оливки та каперси. У цьому випадку розбавте майонез невеликою кількістю рідких вершків, щоб зробити його ніжнішим на смак.

Курячий салат із селерою

Інгредієнти:

400 г відвареного або холодного смаженого курячого філе;

100 г білої селери;

пучок салату;

чорні оливки без кісточок;

каперси (за бажанням);

майонез;

сіль.

Щоб приготувати курячий салат, порвіть, або наріжте куряче м'ясо смужками. Вимийте і висушіть селеру, видаліть усі волокна, а потім наріжте її на дрібні шматочки.

Вимийте та обсушіть листя салату. Зберіть курку і нарізану селеру у велику салатницю.

Салат наріжте смужками та додайте до курки із селерою. Додайте майонез.

Додайте оливки, каперси, якщо хочете, добре перемішайте і приправте сіллю та свіжомеленим перцем. Подавайте курячий салат і насолоджуйтеся свіжим смаком.

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